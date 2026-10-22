Ilie Bolojan, acuzat de fostul ministru Adrian Câciu că „a mințit tot timpul” pentru a ascunde deficitul uriaș

Publicat 22 oct. 2026, 12:40 Actualizat 22 oct. 2026, 12:41 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Fostul ministru de Finanțe al PSD, Adrian Câciu, a comentat la Realitatea Plus datele Eurostat, care arată că România are nu numai cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, ci și că datele transmise de fostul premier interimar Ilie Bolojan au fost eronate. Câciu consideră că nu este un accident, ci că Bolojan a ascuns deliberat dimensiunea dezastrului, pentru a-și menține imaginea de reformator.

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