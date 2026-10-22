Ministerul Finanțelor urmează să explice deficitul uriaș lăsat de Bolojan. Surse: miliarde de lei, facturi neplătite

Publicat 22 oct. 2026, 13:08 Actualizat 22 oct. 2026, 13:11 Sursă realitatea plus

Ministerul Finanțelor ar urma să prezinte joi explicații oficiale pentru deficitul-record raportat de Eurostat, care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit surselor Realitatea Plus, una dintre cauzeâ ar fi acumularea unor datorii și facturi neachitate în perioada guvernului interimar condus de Ilie Bolojan.

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