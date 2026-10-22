Ministerul Finanțelor urmează să explice deficitul uriaș lăsat de Bolojan. Surse: miliarde de lei, facturi neplătite

Ministerul Finanțelor ar urma să prezinte joi explicații oficiale pentru deficitul-record raportat de Eurostat, care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit surselor Realitatea Plus, una dintre cauzeâ ar fi acumularea unor datorii și facturi neachitate în perioada guvernului interimar condus de Ilie Bolojan.
Sursele Realitatea Plus susțin că Ministerul Finanțelor lucrează la un document care ar urma să prezinte situația exactă a finanțelor publice și impactul pe care l-au avut aceste obligații neachitate asupra execuției bugetare. Nu este exclus ca ministrul Finanțelor să prezinte concluziile și în Parlament.
Una dintre explicațiile oferite de specialiști este legată de existența unor facturi și obligații de plată restante care nu au fost achitate la timp. Aceste sume ar fi contribuit la deteriorarea indicatorilor bugetari și la nivelul ridicat al deficitului raportat de instituțiile europene.
Este vorba despre restanțe către constructori care au executat lucrări pentru stat, dar și despre plăți aferente unor programe majore de investiții, inclusiv Anghel Saligny și proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Conform datelor prezentate joi, 22 octombrie, de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene - Eurostat, România a ajuns la un deficit ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Indicatorul a atras atenția economiștilor și a generat solicitări pentru clarificări suplimentare din partea autorităților.
Situația constatată este cu atât mai sensibilă cu cât România și-a asumat în fața instituțiilor europene reducerea graduală a deficitului bugetar. Conform angajamentelor actuale, deficitul ar trebui să ajungă la aproximativ 5,2% din PIB anul viitor, obiectiv care ar putea necesita măsuri suplimentare de ajustare fiscală și reducere a cheltuielilor.