Gargara numită reformă. România în care statul crește taxele, iar cetățeanul plătește pentru propria sărăcie - analiză de Daniel Udrescu
Daniel Udrescu, expert contabil
Reforma statului a fost înlocuită cu majorarea impozitelor. Guvernele se schimbă, contribuabilii plătesc, iar administrația își conservă privilegiile. România a ajuns într-o situație în care cuvântul „reformă” și-a pierdut aproape complet semnificația economică. De fiecare dată când bugetul public intră în dificultate, guvernanții anunță reforme structurale, responsabilitate fiscală, eficientizarea administrației și modernizarea instituțiilor. După câteva luni, rezultatele concrete se regăsesc în majorarea TVA, creșterea accizelor, modificarea impozitelor, înghețarea pensiilor și salariilor și introducerea unor noi obligații administrative pentru întreprinderi, arară expertul contabil Daniel IUdrescu, într-o analiză pentru Realitatea Financiară.
Statul numește acest proces reformă. Contribuabilul îl resimte ca pe o reducere a veniturilor disponibile și o creștere a costului vieții
Nicușor Dan vorbește despre reformă și o prezintă drept soluția pentru redresarea României. Luca Niculescu a coordonat procesul aderării la OCDE, în numele căruia au fost promovate numeroase modificări legislative. Alexandru Nazare a transpus consolidarea fiscală în măsuri bugetare, iar Ilie Bolojan a majorat taxele, transferând asupra populației și întreprinderilor costul dezechilibrelor publice. Fiecare revendică, într-o formă sau alta, reforma, dar contribuabilul constată în primul rând creșterea obligațiilor fiscale. Unde sunt instituțiile desființate, cheltuielile eliminate, birocrația redusă și economiile efectiv realizate? Nicușor Dan pronunță cuvântul reformă, Niculescu îi oferă justificarea internațională, Nazare îi administrează mecanismul fiscal, iar Bolojan a pus contribuabilul să plătească. Problema nu este cine își asumă meritele politice, ci cine răspunde pentru faptul că statul continuă să coste enorm, în timp ce cetățeanului i se cere să suporte sacrificii tot mai mari. Dacă rezultatul reformei este doar majorarea impozitelor, atunci nu asistăm la modernizarea statului, ci la conservarea lui pe cheltuiala celor care muncesc și produc.
În 2025, cota standard a TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar sistemul cotelor reduse a fost reorganizat. Impozitul pe dividende a crescut la 16% începând cu 2026. Au fost eliminate facilități fiscale, au crescut accizele și au fost introduse măsuri de restrângere a cheltuielilor, inclusiv înghețarea unor venituri din sectorul public. Acestea sunt măsuri de consolidare fiscală, nu dovezi suficiente ale unei reforme structurale a statului.
Distincția este fundamentală. Majorarea impozitelor schimbă repartizarea resurselor între contribuabil și stat. Reforma administrativă schimbă modul în care statul utilizează resursele pe care le colectează. Prima operațiune este relativ simplă: Parlamentul adoptă o lege, iar contribuabilul este obligat să plătească. A doua presupune eliminarea risipei, restructurarea instituțiilor, responsabilizarea conducerii, reducerea costurilor și măsurarea rezultatelor.
România a aplicat cu rapiditate prima categorie de măsuri. În privința celei de-a doua, rezultatele rămân insuficient demonstrate.
Ilie Bolojan și justificarea majorării TVA prin refuzul altora de a o reduce
Declarația făcută de Ilie Bolojan la 19 octombrie 2026 este revelatoare pentru modul în care politicienii înțeleg responsabilitatea fiscală. Fostul prim-ministru a invocat faptul că noul program de guvernare nu prevede reducerea TVA, deși majorarea taxei fusese intens criticată. A utilizat același argument în privința facilităților pentru agricultori și a promisiunilor referitoare la pensii și salarii.
Raționamentul merită examinat economic.
Faptul că un guvern ulterior nu reduce un impozit nu demonstrează că majorarea inițială a fost justificată. Demonstrează numai că noul guvern a decis să păstreze regimul fiscal existent.
Un impozit majorat produce venituri bugetare suplimentare. Guvernul care îl moștenește poate deveni dependent de aceste venituri, chiar dacă anterior a criticat măsura. Această dependență nu validează retrospectiv decizia inițială.
Dacă un guvern majorează TVA pentru a corecta deficitul, responsabilitatea sa nu se încheie odată cu creșterea încasărilor. Trebuie să demonstreze ce cheltuieli neproductive a eliminat, ce instituții a reorganizat și ce îmbunătățiri structurale a realizat cu timpul și resursele obținute.
În absența acestor rezultate, majorarea TVA rămâne o operațiune de transfer financiar de la consumatori și întreprinderi către bugetul public.
Bolojan are dreptul să critice promisiunile electorale fără acoperire bugetară. Dar aceeași exigență trebuie aplicată propriilor măsuri. O majorare fiscală nu devine reformă doar pentru că este prezentată drept inevitabilă.
Alexandru Nazare și performanța contabilă a unui stat tot mai îndatorat
Ministerul Finanțelor prezintă reducerea deficitului drept rezultatul consolidării bugetare. Potrivit datelor comunicate pentru primele șapte luni ale anului 2026, veniturile totale au crescut cu 11,2%, iar veniturile fiscale cu 15,4%. Încasările nete din TVA au crescut cu 26,5%, Ministerul Finanțelor atribuind o parte importantă a evoluției noilor cote introduse în 2025.
Aceste cifre demonstrează că statul a colectat mai mult. Nu demonstrează, prin ele însele, că administrația a devenit mai eficientă.
O creștere a veniturilor fiscale determinată de majorarea cotelor de impozitare nu trebuie confundată cu reducerea evaziunii sau cu îmbunătățirea colectării. Pentru evaluarea performanței ANAF este necesară separarea efectului legislativ de efectul administrativ și de influența inflației.
În același timp, ministrul Alexandru Nazare a anunțat că datoria publică a ajuns la aproximativ 1.205 miliarde lei la sfârșitul lunii iulie 2026, reprezentând circa 60% din PIB. Numai în primele opt luni ale anului, dobânzile plătite au însumat 42,1 miliarde lei, cu 26,7% mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2025.
Așadar, contribuabilii plătesc impozite mai mari, iar statul continuă să suporte costuri foarte ridicate pentru finanțarea datoriei acumulate.
Această situație nu înseamnă că reducerea deficitului este inutilă. Dimpotrivă, consolidarea finanțelor publice este necesară. Dar rezultatul trebuie evaluat împreună cu efectele asupra economiei și cu modificarea structurii cheltuielilor publice.
Un stat care reduce deficitul prin creșterea taxelor, dar nu demonstrează o diminuare corespunzătoare a cheltuielilor neproductive, își poate îmbunătăți temporar indicatorii bugetari fără să își corecteze problemele structurale.
Mai există o problemă insuficient discutată: obligațiile neachitate.
La 19 octombrie 2026, Alexandru Nazare a vorbit despre necesitatea unor rectificări bugetare pentru acoperirea cheltuielilor urgente ale instituțiilor publice. Au fost menționate inclusiv obligații restante aferente compensării prețurilor la energie, estimate între cinci și opt miliarde lei, precum și obligații rezultate din titluri executorii privind drepturile magistraților, de aproximativ 12,7–13 miliarde lei.
Aceste obligații trebuie prezentate transparent, cu delimitarea tratamentului lor contabil și bugetar.
Amânarea plății unei datorii nu reprezintă o economie. Reprezintă transferarea unei obligații în viitor. În cazul furnizorilor privați, poate însemna transferarea dificultăților de finanțare de la stat către întreprinderi.
Înainte de a discuta despre noi taxe, Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte situația completă a obligațiilor asumate, a plăților restante și a costurilor reale ale administrației.
OCDE nu poate fi paravanul fiscal al Guvernului
România urmărește aderarea la OCDE, iar procesul presupune adaptarea unor politici publice la standarde internaționale. Acest obiectiv este legitim. Problema apare atunci când necesitatea alinierii la standarde externe este utilizată pentru a justifica reglementări interne fără o analiză suficientă a proporționalității lor.
Studiul economic OCDE din 2026 arată că România are nevoie atât de creșterea eficienței cheltuielilor publice, cât și de îmbunătățirea colectării fiscale. Documentul recunoaște că majorările de taxe și accize au contribuit la presiunile inflaționiste și că ajustarea fiscală a afectat cererea internă.
Prin urmare, chiar organizația invocată frecvent în justificarea reformelor recunoaște costurile economice ale consolidării fiscale.
Luca Niculescu, care a coordonat procesul aderării României la OCDE și conduce acum Guvernul, are responsabilitatea de a explica public care măsuri legislative au fost solicitate efectiv în cadrul procesului de aderare și care reprezintă opțiuni ale autorităților române.
Legislația privind activul net al societăților, finanțările acordate de asociați și condițiile aplicabile cesiunii părților sociale trebuie evaluată inclusiv prin efectele asupra întreprinderilor.
Protejarea creditorilor și combaterea fraudei sunt obiective legitime. Dar aceste obiective nu justifică automat extinderea restricțiilor asupra tuturor operatorilor economici.
O administrație eficientă identifică riscurile și intervine proporțional. O administrație ineficientă poate ajunge să trateze fiecare contribuabil ca pe un potențial suspect, transferând asupra întregii economii costul incapacității sale de a identifica frauda.
OCDE nu poate răspunde pentru fiecare articol introdus de legiuitorul român. Responsabilitatea aparține Guvernului și Parlamentului.
Reforma prin care cetățeanul pierde, iar statul își păstrează costurile
În România, cetățeanul este obligat să accepte aproape imediat consecințele modificărilor fiscale.
Dacă TVA crește, prețurile pot crește. Dacă accizele se majorează, costurile transportului și producției sunt afectate. Dacă impozitarea capitalului devine mai împovărătoare, rentabilitatea investițiilor se reduce. Dacă pensiile și salariile rămân înghețate într-o perioadă de inflație, puterea lor de cumpărare scade.
Statul impune aceste ajustări prin lege.
În schimb, atunci când vine vorba despre propria restructurare, apar comisii, grupuri de lucru, strategii, consultări și noi termene.
Această asimetrie explică sentimentul tot mai puternic că cetățeanul nu mai este tratat ca beneficiar al serviciilor publice, ci în primul rând ca sursă de finanțare a aparatului administrativ.
De aici provine și percepția unei relații de subordonare economică. Cetățeanul muncește, produce, economisește și investește, dar are o influență redusă asupra modului în care sunt utilizate resursele colectate obligatoriu de stat.
Termenul de sclavie nu descrie juridic situația contribuabilului român. Cetățeanul dispune de drepturi constituționale, proprietate privată și libertăți economice. Dar folosirea acestei comparații exprimă o nemulțumire care nu poate fi ignorată: obligațiile fiscale sunt imediate și executorii, în timp ce responsabilitatea administrativă pentru utilizarea banilor publici este mult mai greu de stabilit.
Contribuabilul care nu plătește la termen suportă dobânzi, penalități și executare silită. Instituția publică ineficientă poate continua să funcționeze ani întregi fără ca managementul să suporte consecințe comparabile pentru risipirea resurselor.
Această diferență de responsabilitate trebuie corectată.
Ce ar însemna o reformă adevărată
Reforma administrativă trebuie să înceapă cu identificarea costurilor reale ale statului.
Fiecare minister, agenție și autoritate publică trebuie să prezinte atribuțiile exercitate, costul anual, numărul de angajați, rezultatele obținute și justificarea menținerii structurii existente.
Instituțiile cu atribuții suprapuse trebuie reorganizate, iar economiile trebuie demonstrate prin reducerea efectivă a cheltuielilor. O comasare care păstrează aceleași funcții de conducere, sedii și contracte nu produce o reformă financiară.
Achizițiile publice trebuie evaluate prin costurile efective și prin rezultatele economice obținute. Întreprinderile de stat trebuie supuse unor criterii verificabile de performanță. Subvențiile trebuie justificate prin obligații de serviciu public sau prin obiective economice clare, nu prin necesitatea perpetuării pierderilor.
ANAF trebuie să își concentreze resursele asupra fraudei fiscale reale. Digitalizarea trebuie să reducă evaziunea și costurile de conformare, nu să transforme contribuabilul corect într-un furnizor permanent de explicații și documente.
Înaintea adoptării unei noi majorări fiscale, Guvernul trebuie să prezinte un raport public privind efectele măsurilor precedente. Acesta trebuie să arate cât a crescut colectarea prin modificarea cotelor, cât prin reducerea evaziunii și cât prin evoluția nominală a prețurilor.
Totodată, trebuie cuantificate economiile realizate prin restructurarea administrației, reducerea cheltuielilor neproductive și îmbunătățirea performanței întreprinderilor publice.
Numai astfel poate fi evaluată proporționalitatea sacrificiului cerut contribuabililor.
România nu poate fi consolidată fiscal prin slăbirea economiei care o finanțează
OCDE estimează pentru România o contracție economică de 0,1% în 2026 și arată că măsurile de consolidare fiscală au contribuit la reducerea cererii interne. Prognoza confirmă existența unui risc economic care trebuie luat în considerare atunci când sunt analizate noi intervenții fiscale.
Într-o economie care stagnează, majorarea impozitelor poate afecta consumul, investițiile și profitabilitatea întreprinderilor. Efectele depind de structura măsurilor, dar nu pot fi ignorate.
Dacă firmele investesc mai puțin, capacitatea viitoare de producție și baza de impozitare pot avea de suferit. Dacă veniturile reale ale populației scad, consumul se ajustează. Dacă statul continuă să acumuleze datorii, cheltuielile cu dobânzile limitează resursele disponibile pentru servicii publice și investiții.
Prin urmare, consolidarea bugetară trebuie să urmărească simultan reducerea deficitului și protejarea capacității productive a economiei.
O reformă autentică nu se măsoară prin numărul ordonanțelor adoptate, prin valoarea impozitelor suplimentare colectate sau prin severitatea declarațiilor politice. Se măsoară prin reducerea costului serviciilor publice, creșterea calității acestora, îmbunătățirea productivității și consolidarea sustenabilă a finanțelor statului.
România are nevoie de disciplină fiscală, dar disciplina trebuie să fie reciprocă.
Contribuabilul trebuie să își achite obligațiile legale. Statul trebuie să justifice utilizarea resurselor colectate și să răspundă pentru administrarea lor.
Ilie Bolojan poate explica necesitatea majorării TVA. Alexandru Nazare poate prezenta reducerea deficitului. Luca Niculescu poate invoca standardele OCDE. Dar niciunul dintre aceste argumente nu înlocuiește obligația de a demonstra că administrația publică funcționează mai eficient și că economia suportă un cost justificat pentru serviciile primite.
Nu orice ajustare fiscală este reformă. Nu orice reducere contabilă a deficitului înseamnă însănătoșirea finanțelor publice. Și nu orice lege adoptată în numele modernizării produce o administrație mai bună.
România nu are nevoie de încă o demonstrație că statul poate majora impozitele. Această capacitate a fost deja demonstrată.
Are nevoie de demonstrația că statul poate renunța la cheltuieli inutile, poate elimina structuri redundante, poate administra eficient patrimoniul public și poate respecta contribuabilul.
Până atunci, ceea ce ni se prezintă drept reformă rămâne, în prea mare măsură, o politică de consolidare fiscală suportată de populație și de întreprinderi. Cetățeanul plătește imediat, iar reforma administrației este promisă pentru mai târziu.
Un stat care cere permanent sacrificii contribuabililor, dar nu poate demonstra propriile economii, nu a încheiat reforma. Nici măcar nu a demonstrat că a început-o.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News