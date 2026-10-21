Gargara numită reformă. România în care statul crește taxele, iar cetățeanul plătește pentru propria sărăcie - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 21 oct. 2026, 18:51 Sursă Realitatea.Net

Reforma statului a fost înlocuită cu majorarea impozitelor. Guvernele se schimbă, contribuabilii plătesc, iar administrația își conservă privilegiile. România a ajuns într-o situație în care cuvântul „reformă” și-a pierdut aproape complet semnificația economică. De fiecare dată când bugetul public intră în dificultate, guvernanții anunță reforme structurale, responsabilitate fiscală, eficientizarea administrației și modernizarea instituțiilor. După câteva luni, rezultatele concrete se regăsesc în majorarea TVA, creșterea accizelor, modificarea impozitelor, înghețarea pensiilor și salariilor și introducerea unor noi obligații administrative pentru întreprinderi, arară expertul contabil Daniel IUdrescu, într-o analiză pentru Realitatea Financiară.

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