România, cel mai mare deficit bugetar din UE în trimestrul II din 2026. Ce arată datele Eurostat

Publicat 22 oct. 2026, 10:50 Actualizat 22 oct. 2026, 11:01 Sursă Realitatea.net

România a înregistrat un deficit bugetar de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate pe 21 octombrie. Indicatorul ajustat sezonier a crescut puternic față de începutul anului, însă nu reprezintă deficitul cumulat la șase luni și nu poate fi comparat direct cu ținta bugetară anuală.

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