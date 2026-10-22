Cât de mult a crescut inflația în zona euro și ce diferențe sunt între țări

Publicat 22 oct. 2026, 14:37 Sursă capital

Rata anuală a inflației în zona euro a crescut la 3,8% în septembrie 2026, dar efectele deciziei BCE de majorare a dobânzilor diferă semnificativ între statele membre, de la Lituania la Finlanda.

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