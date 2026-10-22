Actualitate· 2 min citire

Adrian Negrescu: Indexarea pensiilor ar putea fi limitată la 3% din cauza presiunilor bugetare

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea Financiara ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat22 oct. 2026, 08:17
Sursăcapital

Economistul Adrian Negrescu a declarat că pensionarii nu ar trebui să se aștepte la o indexare a pensiilor mai mare de 3%, subliniind că bugetul de stat are resurse limitate.

Deși consideră necesară majorarea pensiilor, Adrian Negrescu estimează că bugetul nu va permite o creștere semnificativă. Potrivit economistului, autoritățile trebuie să stabilească clar cheltuielile prioritare, deoarece resursele disponibile sunt limitate.

Negrescu a explicat că plata pensiilor necesită transferuri importante de la bugetul de stat, contribuțiile sociale colectate nefiind suficiente pentru acoperirea integrală a cheltuielilor.

Noi deja luăm de la bugetul de stat 40 de miliarde de lei în fiecare an pentru a da la pensii. Din banii pe care ar trebui să îi cheltuim în alte scopuri, deja dăm foarte mulți bani pentru că nu ne ajung banii din contribuțiile sociale. Rămâne un mare semn de întrebare de unde luăm banii.

— a precizat economistul Adrian Negrescu

Estimarea lui Negrescu diferă de declarațiile ministrului Muncii, Florin Manole. În emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată luni, 20 octombrie 2026, Manole a afirmat că pensiile trebuie indexate conform prevederilor legale și că problemele legate de deficitul bugetar nu trebuie suportate de pensionari sau de persoanele cu dizabilități.

Ministrul a precizat că, potrivit unei estimări informale a Casei de Pensii, procentul de indexare ar putea ajunge la 7,3%. Totuși, Florin Manole a subliniat că trebuie așteptate datele definitive de la sfârșitul anului pentru stabilirea procentului.

Suntem mai aproape de 7%.

— a răspuns Florin Manole, ministrul Muncii, întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu 5% sau cu 7% Florin Manole

Adrian Negrescu a avertizat că România are nevoie de împrumuturi de cel puțin 15 miliarde de euro până la finalul anului. Potrivit economistului, țara se împrumută în prezent cu aproximativ un miliard de euro pe săptămână, iar noul Executiv trebuie să demonstreze că poate realiza reformele promise.

E o provocare în perioada următoare pentru Guvern să facă rost de bani. Îi trebuie cel puțin 15 miliarde de euro să împrumute până la sfârșitul anului. Rămâne de văzut dacă va avea de unde, pentru că investitorii nu sunt chiar atât de convinși că România se află pe drumul cel bun, odată cu noul Guvern.

— a spus Negrescu Adrian Negrescu

Economistul s-a arătat rezervat și în privința programului de guvernare, considerând că acesta este „o culegere de bune intenții” și că rămâne de văzut dacă se vor concretiza din perspectiva financiară. El a afirmat că există semne de întrebare inclusiv în privința finanțării alocațiilor pentru copii și a facilităților destinate mediului de afaceri.

O posibilă sursă de finanțare pentru perioada următoare o reprezintă fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Adrian Negrescu a explicat că o eventuală încasare a aproximativ 6,2 miliarde de euro ar putea permite Guvernului să discute măsuri suplimentare la o a doua rectificare bugetară.

Dacă vin banii din PNRR, vreo 6,2 miliarde de euro, poate că vom vorbi la o a doua rectificare bugetară, pentru că special a fost concepută pentru noiembrie, când vom afla dacă Comisia Europeană ne dă drumul la bani sau nu.

— a declarat economistul Adrian Negrescu

În cazul în care fondurile nu vor fi disponibile, Negrescu consideră că autoritățile ar putea fi nevoite să limiteze cheltuielile în funcție de veniturile efectiv încasate.

Dacă nu, vom fi pe modul de avarie economic. Vom cheltui ce încasăm din taxe și impozite. Deci, foarte puțini.

— a spus Negrescu Adrian Negrescu

Incertitudinile privind indexarea pensiilor au fost alimentate și de declarațiile premierului Luca Niculescu, făcute după prima ședință a noului Guvern. Șeful Executivului a afirmat că respectarea țintei de deficit bugetar rămâne o prioritate, în condițiile în care România a trecut „foarte la limită” de evaluările agențiilor de rating.

Premierul a evitat să își asume un angajament ferm privind indexarea pensiilor anul viitor și nu a garantat că Guvernul nu va introduce taxe noi, lăsând deschisă posibilitatea unor decizii fiscale suplimentare în funcție de evoluția situației bugetare.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe