Achiziția unei mașini în 2026 nu se mai rezumă de mult la prețul de vânzare. Fie că vorbim despre un autoturism nou sau second hand, cumpărătorii trebuie să ia în calcul o listă amplă de cheltuieli obligatorii, de la taxe administrative la impozite recalculate pe criterii de poluare și chiar taxe suplimentare pentru vehiculele considerate de lux. Toate acestea transformă punerea în circulație a unei mașini într-un efort financiar serios.

Primele costuri apar la DRPCIV, unde eliberarea certificatului de înmatriculare costă 49 de lei. La această sumă se adaugă plăcuțele de înmatriculare: 40 de lei pentru un set standard, 85 de lei pentru un număr preferențial sau 60 de lei pentru păstrarea numerelor vechi. Obligatorii sunt și asigurarea RCA, cu tarife ce pornesc de la aproximativ 300 de lei pe an, precum și verificările tehnice – RAR (circa 450 de lei) și ITP (aproximativ 150 de lei).

Pentru mașinile importate, nota de plată crește considerabil. Formalitățile de intrare în țară pot ajunge între 850 și 1.100 de lei, iar verificările RAR detaliate pot urca, în anumite cazuri, până la 1.650 de lei. Aceste sume fac ca importul unui autoturism rulat să fie o opțiune tot mai costisitoare pentru români.

Începând cu 1 ianuarie 2026, presiunea financiară este amplificată de noul sistem de impozitare bazat pe criterii de poluare. Diferențele sunt uriașe: dacă pentru o mașină Euro 6 impozitul anual a crescut nesemnificativ, pentru vehiculele vechi, Euro 2, acesta poate ajunge la aproape 1.900 de lei pe an. În acest context, costul total pentru înmatricularea unei mașini second hand depășește frecvent 1.000 de lei, devenind un element esențial de luat în calcul înainte de orice achiziție.

Sursa: Realitatea Financiara