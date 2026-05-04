Războiul din Orientul Mijlociu a pun frână la vânzările auto din România

Sursă: Realitatea.net

Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 10.205 unități în aprilie 2026, însă piața auto rămâne sub presiune. Deși luna trecută a adus un avans ușor, bilanțul la 4 luni indică o scădere severă de peste 13%.

Reviriment ușor în aprilie, dar declin pe termen lung

Piața auto din România a raportat o creștere de 2,09% a înmatriculărilor de autoturisme noi în luna aprilie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Deși această cifră oferă un semnal pozitiv după un început de an dificil, avansul nu a fost suficient de puternic pentru a compensa pierderile masive înregistrate în primele trei luni. Astfel, bilanțul general rămâne sub presiune, reflectând o prudență sporită a cumpărătorilor într-un context economic și geopolitic incert.

Schimbarea paradigmei sub influența crizelor externe

Alegerile consumatorilor în 2026 au suferit modificări structurale profunde, fiind influențate în mare măsură de efectele conflictului din Orientul Mijlociu și de fluctuațiile costurilor energiei. Această instabilitate a accelerat tranziția către motorizările alternative. În timp ce înmatriculările pentru mașinile pe benzină și motorină au suferit scăderi abrupte, segmentul vehiculelor verzi a devenit principalul motor de creștere al pieței, evidențiind o orientare clară către sustenabilitate și eficiență.

Radiografia pieței pe tipuri de motorizări

Datele centralizate pentru perioada ianuarie-aprilie 2026 arată discrepanțe majore între diversele categorii de propulsie. Segmentul autoturismelor full electrice a raportat o creștere impresionantă de 35,7%, cu 3.228 de unități înmatriculate, în timp ce mașinile hibride au urcat cu 4,5%, ajungând la 21.967 de unități. La polul opus, motorizările tradiționale sunt în cădere liberă: vehiculele pe benzină au scăzut cu 37% (6.930 unități), cele diesel cu 38,2% (2.606 unități), iar segmentul GPL a înregistrat cel mai mare regres, de 45,9% (2.749 unități).

Scădere accentuată pe segmentul autoturismelor rulate

Nici piața vehiculelor second-hand nu a fost ocolită de tendința descendentă. În luna aprilie 2026, numărul autoturismelor rulate înmatriculate pentru prima dată în România a fost de 28.011 unități, marcând o scădere semnificativă de 19,6% față de luna aprilie a anului precedent. Această contracție a segmentului second-hand sugerează o reconfigurare a bugetelor gospodăriilor și, posibil, o dificultate mai mare în accesarea piețelor externe de aprovizionare cu vehicule rulate.