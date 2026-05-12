ANAF pune ochii pe bolizii de lux: „Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat o intensificare a controalelor fiscale, avertizând că inspectorii se vor concentra pe recuperarea prejudiciilor prin măsuri radicale, inclusiv prin valorificarea bunurilor de lux confiscate.

Ofensiva ANAF: „Vom monitoriza stilul de viață și achizițiile de bolizi”

Agenția Națională de Administrare Fiscală își schimbă paradigma de control, mutând reflectorul de pe micii contribuabili către persoanele cu averi mari ale căror venituri declarate nu susțin standardul de viață afișat. Președintele instituției, Adrian Nica, a subliniat că eforturile inspectorilor se vor concentra masiv pe identificarea discrepanțelor dintre averea acumulată și taxele plătite către stat. Această strategie vizează nu doar persoanele fizice, ci și modul în care activele de lux sunt mascate sub paravanul unor entități juridice care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al achizițiilor respective.

Un exemplu elocvent oferit de șeful fiscului este cel al unei firme de salubritate care a achiziționat un autoturism Ferrari. În urma verificărilor amănunțite, inspectorii au descoperit o evaziune fiscală de 18 milioane de lei. Acest caz nu este unul izolat, ci reprezintă un semnal de alarmă pentru toți cei care folosesc fondurile firmelor pentru interese personale. Adrian Nica a glumit pe seama situației, avertizând că bolidul confiscat va fi scos la licitație în perioada următoare, semn că ANAF este hotărâtă să recupereze prejudiciile prin valorificarea bunurilor sechestrate.

Modelul italian pentru inspectorii antifraudă: Control direct în trafic

Pentru a eficientiza lupta împotriva evaziunii, conducerea ANAF privește către modelele de control din Occident, în special către cel implementat de Garda de Finanțe din Italia. Adrian Nica a invocat experiența unui celebru fotbalist român care, imediat după transferul în campionatul italian, a fost oprit repetat de autorități doar pentru că se afla la volanul unui Aston Martin. Scopul acestor opriri nu era sancționarea unei abateri rutiere, ci verificarea imediată a corespondenței dintre valoarea bunului afișat și veniturile impozabile ale proprietarului.

Șeful ANAF consideră că inspectorii antifraudă din România ar trebui să primească instrumente legale similare, care să le permită intervenții rapide și dure în teren. Speranța instituției este că puterea politică va susține aceste demersuri legislative, oferind fiscului pârghiile necesare pentru a stopa acumulările de avere care sfidează bugetul de stat. Fără astfel de măsuri coercitive, oficialul susține că progresul în combaterea marii evaziuni fiscale va rămâne limitat.

Profesionalizarea fiscalității și dialogul cu mediul de afaceri

Anunțurile au fost făcute în cadrul evenimentului de lansare a IFA România, o organizație afiliată la International Fiscal Association, cel mai prestigios for mondial dedicat fiscalității. Prezența oficialilor ANAF la acest eveniment subliniază dorința instituției de a se alinia la standardele internaționale și de a colabora cu experți fiscali, consultanți și lideri din mediul de business pentru a crea un sistem de colectare mai transparent și mai eficient.

În acest cadru academic și profesional, președintele ANAF a reafirmat că digitalizarea și monitorizarea inteligentă a achizițiilor sunt priorități zero. Instituția urmărește nu doar sancționarea, ci și descurajarea comportamentului evazionist prin demonstrarea capacității statului de a identifica schemele financiare complexe. Prin corelarea datelor de la furnizori, bănci și registre de înmatriculări, fiscul român încearcă să construiască un profil de risc precis pentru fiecare contribuabil care deține bunuri de valoare ridicată.