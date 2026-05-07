Consumul de carburanți din Franța s-a prăbușit, pe fondul conflictului din Golf și al scumpirilor accelerate

Consumul de carburanți a scăzut puternic în Franța, pe fondul scumpirilor generate de criza din Orientul Mijlociu. În aprilie, francezii au alimentat cu 11% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele oficiale.

Consumul din luna aprilie a scăzut cu 11% față de aprilie 2025, iar miercuri prețul benzinei a atins un record de la începutul războiului din Orientul Mijlociu: 2,038 euro pentru un litru de benzină de 95 și 2,123 euro pentru benzină de 98, conform unui calcul AFP realizat pe baza prețurilor raportate de peste 7.000 de stații.

Prețul motorinei a rămas la nivelul de 2,227 euro litrul.

În martie, consumul de carburanți a crescut cu 2% față de aceeași lună a anului trecut, în special în primele săptămâni ale conflictului, când oamenii au dat buzna să-și facă rezerve, de teama scumpirilor și a penuriei. Datele arată că între 11 și 22 martie francezii au cumpărat cu aproape 25% mai multă benzină și motorină decât anul trecut, scrie Le Monde .