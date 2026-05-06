Prețurile carburanților cresc din nou. Motorina, aproape 10 lei litrul

Sursă: Realitatea PLUS

Prețurile carburanților continuă să urce într-un ritm alert, punând presiune tot mai mare pe bugetele șoferilor. În ultimele zile, tarifele afișate în benzinării au crescut constant, iar în unele orașe motorina se apropie deja de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Această nouă serie de scumpiri schimbă comportamentul consumatorilor. Tot mai mulți șoferi aleg să nu mai facă plinul, preferând alimentări mai mici și mai dese, în speranța că vor reuși să gestioneze mai bine cheltuielile. De asemenea, mulți reduc numărul deplasărilor sau caută alternative, precum transportul în comun ori carpooling-ul.

Creșterea prețurilor la carburanți are efecte în lanț și asupra altor domenii, în special asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor la bunuri și servicii. Specialiștii avertizează că, în lipsa unor măsuri de stabilizare, tendința ar putea continua și în perioada următoare.

Cu detalii suplimentare despre situație vine jurnalistul Realitatea PLUS, Răzvan Pop, care urmărește evoluția prețurilor și impactul acestora asupra șoferilor din întreaga țară.