Leul pune frână: ușoară revenire după două zile de cădere istorică în fața euro

Sursă: realitatea.net

Prăbușirea leului în fața euro s-a oprit, după după două zile de depreciere accelerată, care au stabilit maxime istorice. Joi, moneda națională a înregistrat o ușoară apreciere atât în fața euro, cât și a dolarului amercian, potrivit datelor transmise de Banca națională.

BNR a anunțat pentru joi un curs de 1 euro = 5,2661 lei, în scădere cu 0,0027 lei. Dolarul american a fost cotat la 4,4727 lei, cu 0,0019 lei mai puțin decât în ședința precedentă.