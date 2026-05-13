Sorin Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu de "bolșevism" - VIDEO

Sorin Grindeanu lansează acuzații dure la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu. Liderul PSD susține că ideea de a cere consultanță de la procurori pentru a trimite oameni la pușcărie fără probe reprezintă „un act de bolșevism”. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere vicepremierului referitor la acuzațiile liderului PSD, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.

Grindeanu mai spune că actualul mod de guvernare trebuie să înceteze urgent și pune sub semnul întrebării reformele promovate de Bolojan, pe care îl descrie ca fiind cel care a băgat România în criză economică.

„Astea sunt reformele pentru români, astea sunt lucrurile pe care le clamează Bolojan? Astea sunt lucrurile cu care să te mândrești? Și mă refer și la doamna vicepremier. Doamnă Gheorghiu, dacă admiteți – și ați admis – că doriți consultanță de la procurori ca să învățați cum să trimiteți oameni la pușcărie fără probe, asta poartă un nume: e bolșevism, se numește altcumva? Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta”, a afirmat Grindeanu.