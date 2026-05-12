Impact masiv asupra economiei: Fondul celor Trei Mări aduce 1,8 miliarde de euro la PIB-ul României

Sursă: realitatea.net

Investițiile strategice prin Inițiativa celor Trei Mări devin un motor de creștere pentru economia națională. Un raport publicat marți, 12 mai 2026, relevă că proiectele finanțate de Fondul I3M au injectat deja 255 de milioane de euro în România, generând un efect multiplicator record. Estimările arată că, până în 2035, impactul total asupra PIB-ului României va atinge pragul de 1,8 miliarde de euro.

Primul raport de evaluare a impactului pentru Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (I3M) confirmă succesul unei viziuni economice ambițioase, menite să reducă decalajele de dezvoltare din Europa Centrală și de Est. Documentul subliniază capacitatea extraordinară a fondului de a mobiliza resurse masive și de a susține crearea de locuri de muncă, oferind o perspectivă clară asupra competitivității regionale. Publicarea acestor date vine într-un moment cheie, după cel de-al 11-lea Summit desfășurat la Dubrovnik, unde liderii regionali au reconfirmat importanța conectivității și a infrastructurii critice.

Începând cu anul 2025, România joacă un rol activ în această evoluție prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care gestionează contribuțiile statului român nu doar în Fondul de Investiții principal, ci și în vehicule specializate precum Fondul de Inovare și Fondul de Infrastructură. Această implicare s-a dovedit a fi o investiție cu rezultate solide pentru economia națională. Până în prezent, România a atras aproximativ 255 de milioane de euro sub formă de capital equity și adițional, impactul total fiind estimat la 1,24 miliarde de euro pe întreaga durată de viață a fondului. Eficiența este remarcabilă: pornind de la o contribuție publică inițială de doar 20 de milioane de euro, fondul a demonstrat o capacitate uimitoare de a multiplica resursele limitate în volum semnificativ de activitate economică.

Miliarde de euro pentru PIB-ul regional și mii de noi locuri de muncă

O analiză independentă realizată de Ernst & Young oferă cifre care validează forța de tracțiune a acestui instrument financiar. În perioada 2020–2025, impactul cumulativ asupra PIB-ului regional a fost deja de 1,7 miliarde de euro. Privind spre viitor, orizontul 2020–2035 arată o creștere exponențială: cele 10 țări participante vor beneficia de un impact de 9,4 miliarde de euro în PIB, din care o felie considerabilă, de aproximativ 1,8 miliarde de euro, revine României.

Pe lângă creșterea economică brută, Inițiativa celor Trei Mări devine un pilon social important, estimându-se că va sprijini anual peste 10.000 de locuri de muncă în statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, veniturile fiscale generate pentru bugetele naționale ale țărilor implicate sunt prognozate la circa 2,3 miliarde de euro. Aceste rezultate confirmă succesul modelului în care băncile de dezvoltare atrag capital privat, atingând obiective strategice fără a compromite performanța economică a investițiilor.

Sectoare strategice și rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare

În prezent, portofoliul Fondului include cinci companii majore active în energie, transporturi și infrastructură digitală. Trei dintre acestea operează deja în România, aducând un aport esențial în modernizarea infrastructurii feroviare și energetice. Un punct central al acestor investiții îl reprezintă sustenabilitatea, prin proiecte axate pe producția de energie regenerabilă și soluții avansate de stocare în baterii (BESS), esențiale pentru tranziția climatică.

Pilonul central al României în acest mecanism este Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura instituție de acest tip deținută integral de stat prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 prin PNRR, BID are misiunea de a corecta disfuncționalitățile pieței financiare și de a sprijini inovarea. Prin parteneriatul cu I3M, banca devine brațul înarmat al statului în efortul de a construi o economie competitivă, neutră climatic și rezistentă în fața provocărilor globale.

O platformă geopolitică și economică între trei mări

Inițiativa celor Trei Mări depășește sfera pur financiară, reprezentând o platformă politică esențială care reunește 13 state membre UE situate între mările Adriatică, Baltică și Neagră. Cu România ca membru activ încă din 2016, platforma urmărește consolidarea coeziunii europene și întărirea legăturilor transatlantice.

De la Austria și Polonia până la Grecia și Slovenia, statele membre colaborează strâns cu parteneri strategici de calibru, precum Statele Unite, Germania și Japonia. Includerea unor state asociate ca Ucraina și Republica Moldova subliniază relevanța geopolitică a Inițiativei, transformând regiunea într-un coridor strategic de dezvoltare și stabilitate la granița estică a Uniunii Europene.