Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative luni dimineață, după ce președintele american Donald Trump a respins răspunsul Iranului la propunerile SUA privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Declarațiile liderului de la Casa Albă au amplificat temerile legate de stabilitatea regiunii și de impactul asupra pieței energetice globale.

Țițeiul Brent din Marea Nordului, considerat reperul internațional al pieței petroliere, a urcat cu 4,5%, ajungând la 105,81 dolari pe baril, după ce atinsese anterior un maxim de 105,99 dolari. În același timp, cotația petrolului american „light sweet crude” a crescut cu 2,7%, până la 97,97 dolari pe baril.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a calificat răspunsul Iranului drept „total inacceptabil”, reluând amenințările la adresa Teheranului și acuzând regimul iranian că a vizat statele vecine din Golf.

Analiștii avertizează că tensiunile prelungite din regiune ar putea duce la noi scumpiri ale energiei. Bruce Kasman, economist la JPMorgan, a subliniat că riscurile cresc cu fiecare săptămână în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Pe piețele valutare, dolarul american s-a apreciat ușor față de yenul japonez, în timp ce euro a pierdut teren în raport cu moneda americană. Evoluțiile sunt urmărite atent de marile economii importatoare de petrol, precum Europa și Japonia, în timp ce Statele Unite beneficiază de statutul de exportator net de energie.