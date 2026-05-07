Cel mai bogat om din lume se plânge că plătește prea mult impozitele la stat: 10 miliarde de dolari

Sursă: Realitatea.net

Elon Musk susține că a stabilit un record istoric, plătind taxe de 10 miliarde de dolari într-un singur an. Miliardarul estimează că, pe termen lung, contribuțiile sale la bugetul statului vor atinge trilioane de dolari, stârnind noi dezbateri despre impozitarea marilor averi și responsabilitatea fiscală a liderilor tech.

Elon Musk și recordul istoric: Miliardarul estimează taxe de trilioane de dolari

Elon Musk, fondatorul SpaceX și cel mai bogat om de pe planetă, a generat un nou val de discuții aprinse în mediul online după ce a dezvăluit dimensiunea contribuțiilor sale fiscale. Antreprenorul american a anunțat că a achitat suma de 10 miliarde de dolari sub formă de impozite într-un singur an, o cifră despre care afirmă că reprezintă cea mai mare plată de acest gen efectuată de un individ în întreaga istorie. Potrivit propriilor previziuni, acesta consideră că, pe termen lung, taxele pe care le va vira către stat vor însuma trilioane de dolari, luând în calcul inclusiv impozitul de 40% pe succesiune care va fi aplicat la moartea sa.

Eroarea de sistem cauzată de plățile colosale către IRS

Dimensiunea averii și a plăților sale fiscale pare să fi depășit chiar și capacitățile tehnice ale autorităților americane. Musk a dezvăluit că, la un moment dat, a transferat o sumă atât de mare încât a provocat o eroare în sistemul informatic al Serviciului Fiscal Intern (IRS). Potrivit miliardarului, instituția a fost nevoită să își actualizeze software-ul pentru a putea procesa datele, deoarece cifrele raportate erau „prea multe” pentru configurația de la acea vreme a sistemului de procesare.

Această putere financiară este confirmată și de clasamentul Forbes din martie 2026, unde Elon Musk ocupă pentru al doilea an consecutiv prima poziție. Averea sa netă este estimată în prezent la 839 de miliarde de dolari, o creștere spectaculoasă față de cele 342 de miliarde de dolari înregistrate anul trecut. Musk îi devansează astfel pe fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, ambii cu averi de 257 de miliarde de dolari, dar și pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon, care se află pe locul al patrulea cu 224 de miliarde de dolari.

Disputa OpenAI și viziunea despre viitorul inteligenței artificiale

Dincolo de aspectele financiare, Elon Musk este implicat într-un conflict juridic de amploare cu Sam Altman și OpenAI, miza fiind direcția în care se îndreaptă dezvoltarea inteligenței artificiale. Miliardarul susține că baza donațiilor caritabile care au stat la temelia organizației este acum pusă în pericol. În cadrul acestui proces, Musk și-a exprimat public temerile legate de siguranța AI, avertizând că o evoluție necontrolată a tehnologiei ar putea duce la un scenariu apocaliptic similar cu intriga filmului „Terminatorul”.

Musk insistă că obiectivul ar trebui să fie un final optimist, asemănător universului „Star Trek” creat de Gene Roddenberry, și nu distrugerea umanității. Antreprenorul a amintit că discuțiile sale despre protejarea omenirii de potențialele pericole ale AI au început încă din 2015. Aceste îngrijorări au fost amplificate în urma unei conversații cu Larry Page, cofondatorul Google, care l-ar fi criticat pe Musk pentru că acordă prioritate speciei umane în detrimentul viitoarelor forme de viață digitale, o poziție pe care fondatorul SpaceX o consideră fundamental greșită în contextul securității globale.