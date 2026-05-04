Cine este vinovat pentru prețul mare al alimentelor? Transportul rutier are un impact mic în coșul de cumpărături

Sursă: Realitatea.net

Prețul alimentelor continuă să crească, însă datele recente arată că transportul este doar o mică parte din problemă. În timp ce consumatorii dau vina pe scumpirea motorinei, jucătorii din piață avertizează că alte costuri ascunse influențează decisiv prețurile la raft.

Cine poartă responsabilitatea scumpirilor de la raft?

Deși creșterea prețului la motorină este invocată frecvent drept argument principal pentru scumpirea alimentelor , realitatea economică descrisă de UNTRR demontează acest mit. Analizele recente indică faptul că impactul logisticii în prețul final al produselor comercializate în România este surprinzător de mic, reprezentând în medie doar 2,6% din costul total. Această cifră confirmă că transportul nu poate justifica singur salturile majore de preț observate în retail, ponderea acestuia variind în majoritatea cazurilor sub pragul de 1%, cu mici excepții ce nu depășesc 3,7%. Chiar și în situația unei creșteri agresive a carburanților, cum ar fi o scumpire de 25% a motorinei, impactul direct asupra prețului final rămâne marginal, generând o variație infimă pentru consumatorul final.

Presiunea suportată de transportatori și marjele de profit

Evoluția pieței de transport în prima parte a anului 2026 arată o discrepanță majoră între costurile operaționale și tarifele practicate. Deși prețul motorinei a înregistrat un vârf de creștere de peste 38% la finalul lunii martie, transportatorii au ales să absoarbă o mare parte din aceste cheltuieli suplimentare în loc să le transfere integral către clienți. Pentru a-și menține stabilitatea financiară, operatorii ar fi trebuit să majoreze tarifele cu cel puțin 15%, însă piața nu a permis astfel de ajustări radicale într-un timp atât de scurt. Această presiune constantă pune în pericol viabilitatea multor companii din domeniu, generând riscul unor dificultăți financiare pe termen lung sau chiar ieșirea unor jucători de pe piață.

Eficiența logistică și costurile invizibile ale distribuției

Dincolo de prețul evident al combustibilului, lanțul de distribuție este afectat de o serie de factori de ineficiență care cresc cheltuielile într-un mod mai puțin vizibil. Probleme precum livrările eșuate sau erorile în introducerea datelor digitale despre volum și greutate forțează reorganizări logistice costisitoare și blocarea inutilă a spațiului în camioane. De asemenea, ambalarea necorespunzătoare și limitările impuse de noile norme de poluare adaugă straturi suplimentare de cost. Toate aceste deficiențe operaționale contribuie la scumpirea procesului de livrare, însă rămân adesea ignorate în dezbaterea publică despre formarea prețurilor.

Cine generează inflația din structura de preț

O analiză detaliată a modului în care se formează prețul la raft relevă că producția și energia sunt factorii cu cea mai mare pondere. Materiile prime, salariile angajaților, dar mai ales costul utilităților precum electricitatea și gazul utilizate în fabrici, reprezintă nucleul scumpirilor actuale. Datele oficiale ale INS pentru martie 2026 subliniază că inflația anuală de 9,9% a fost alimentată masiv de liberalizarea prețului energiei și de modificările fiscale, cum ar fi creșterea TVA . În timp ce serviciile poștale sau de îngrijire medicală au înregistrat salturi semnificative, transportul rutier a avut o evoluție moderată, demonstrând că explicațiile pentru prețurile ridicate trebuie căutate mai degrabă în zona politicilor energetice și a eficienței industriale decât în costul deplasării mărfurilor.