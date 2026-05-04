Industria auto germană cere detensionarea urgentă a disputei comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană

Industria auto din Germania solicită o detensionare rapidă a conflictului comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, pe fondul amenințărilor privind majorarea tarifelor pentru autovehiculele importate. Reacția vine după ce fostul președinte american Donald Trump a anunțat intenția de a crește taxele vamale până la 25%, invocând nerespectarea unui acord comercial de către UE.

Președinta Asociația Constructorilor Germani de Automobile (VDA), Hildegard Müller, a subliniat necesitatea respectării acordului de ambele părți și a cerut Uniunii Europene să finalizeze ratificarea acestuia. Potrivit acesteia, noile tarife ar avea consecințe economice severe, atât pentru producătorii europeni, cât și pentru consumatorii americani, amplificând tensiunile transatlantice, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.

Decizia lui Trump ar putea forța companiile auto să își relocheze mai rapid producția în SUA pentru a evita taxele. Deși mari producători precum Volkswagen AG, BMW AG și Mercedes-Benz Group AG dețin deja fabrici în America, acestea continuă să importe anumite modele, ceea ce le expune direct impactului tarifar.

În replică, Comisia Europeană a declarat că își respectă angajamentele și va solicita clarificări din partea SUA, menținând în același timp opțiuni deschise pentru protejarea intereselor europene. La rândul său, Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț din Parlamentul European, a criticat dur poziția americană, calificând-o drept nesigură și contrară acordului existent.

Disputa reaprinde tensiunile comerciale într-un context global deja fragil, marcat de creșterea prețurilor la energie și instabilitate geopolitică. În lipsa unui compromis rapid, riscurile pentru industria auto și economia globală rămân semnificative.