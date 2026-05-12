Europa accelerează investițiile în mașini electrice: aproape 200 de miliarde de euro alocate sectorului EV

Țările din Spațiul Economic European și Elveția au anunțat investiții de aproape 200 de miliarde de euro în dezvoltarea industriei vehiculelor electrice (EV), potrivit unui raport publicat de organizația New Automotive și citat de Reuters. Fondurile sunt direcționate în principal către producția de baterii, infrastructura de încărcare și transformarea fabricilor auto pentru producția de automobile electrice.

Cea mai mare parte a investițiilor, aproximativ 109 miliarde de euro, vizează lanțul de aprovizionare cu baterii, într-un efort al Europei de a reduce dependența de China, care domină în prezent piața globală. Potrivit datelor Agenția Internațională a Energiei, China a produs peste 80% din bateriile fabricate la nivel mondial în 2025.

Raportul arată că Europa produce deja baterii pentru aproximativ o treime dintre mașinile electrice vândute pe continent, iar capacitățile anunțate ar putea acoperi integral cererea viitoare dacă toate proiectele vor fi finalizate și utilizate la capacitate maximă.

Alte 60 de miliarde de euro au fost investite în producția de vehicule electrice, inclusiv în modernizarea vechilor uzine auto și construirea unor fabrici dedicate exclusiv modelelor electrice. În paralel, dezvoltarea infrastructurii de încărcare a beneficiat de finanțări publice estimate între 23 și 46 de miliarde de euro. Europa are în prezent peste un milion de puncte publice de încărcare.

Potrivit organizației E-Mobility Europe, investițiile actuale susțin deja peste 150.000 de locuri de muncă, iar alte 300.000 ar putea fi create dacă toate proiectele planificate vor deveni realitate.

Raportul evidențiază însă diferențe importante între statele europene. Germania concentrează aproape un sfert din investițiile totale ale regiunii, în timp ce Franța și Spania se numără printre principalii beneficiari ai noilor proiecte. În același timp, Germania, Italia și mai multe state din Europa Centrală și de Est au exprimat rezerve față de planurile Comisia Europeană privind interzicerea vânzării mașinilor cu motoare termice după 2035.

Specialiștii consideră că ritmul investițiilor arată că industria auto europeană încearcă să recupereze rapid decalajul față de Asia și să își consolideze poziția într-o piață globală aflată în plină transformare.