Datorie de final de mandat: 60 de milioane de lei împrumutați de Finanțe de la băncile românești în ultima oră
Deși era cu valizele făcute pe holul ministerului, Alexandru Nazare a avut timp ca să mai lărgească gaura din bugetul României cu încă 60 de milioane de lei, bani pe care i-a împrumutat de la bănci.
Noile împrumuturi de la băncile comerciale
Ministerul Finanțelor a continuat marți operațiunile de finanțare, reușind să atragă suma de 60 de milioane de lei de la instituțiile bancare. Această sumă vine în completarea licitației desfășurate luni, când statul a împrumutat 628,7 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark. Maturitatea acestor instrumente financiare este de 63 de luni, iar costul împrumutului a fost stabilit la o dobândă anuală de 7,05%. Deși valoarea nominală stabilită pentru sesiunea suplimentară a fost de 94,4 milioane de lei, ofertele transmise de bănci s-au oprit la pragul de 60 de milioane de lei.
Planul de finanțare pentru luna mai 2026
Strategia de împrumut pentru luna mai este una ambițioasă, Ministerul Finanțelor programând atragerea a 4,6 miliarde de lei de pe piața internă. La această sumă de bază se poate adăuga un procent de 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive dedicate instrumentelor de tip benchmark. Această planificare reflectă o creștere a necesarului de finanțare față de luna aprilie, când suma programată a fost de 3,9 miliarde de lei.
Destinația fondurilor și gestionarea datoriei publice
Majorarea cu 700 de milioane de lei a sumei prevăzute în prospectele de emisiune pentru certificatele de trezorerie și obligațiunile de stat indică o nevoie sporită de lichidități. Resursele atrase prin aceste mecanisme financiare sunt direcționate către două axe principale de cheltuieli: refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, respectiv acoperirea deficitului bugetului de stat. Astfel, Ministerul Finanțelor încearcă să asigure stabilitatea fluxurilor financiare necesare funcționării statului într-un context de piață care impune costuri de finanțare ridicate.
