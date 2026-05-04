Prețul petrolului scade pe fondul intervenției SUA în Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului a înregistrat o scădere semnificativă luni, după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor lansa o operațiune pentru deblocarea navelor din Strâmtoarea Ormuz. Declarația a adus un plus de optimism pe piețele energetice, afectate recent de tensiunile geopolitice din regiune.

Contractele futures pentru țițeiul Brent crude oil au scăzut cu 1,83 dolari pe baril, ajungând la 106,34 dolari, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate s-a depreciat cu 1,72 dolari, până la 100,22 dolari pe baril. Evoluția reflectă așteptările investitorilor că reluarea traficului maritim ar putea stabiliza fluxurile de petrol.

Potrivit declarațiilor liderului american, operațiunea – denumită „Proiectul Libertate” – are ca scop ghidarea în siguranță a navelor comerciale blocate în zonă, afectând aproximativ 20.000 de marinari și sute de vase. Iran controlează această rută strategică, iar restricțiile impuse în contextul conflictului regional au perturbat serios comerțul global.

Blocarea strâmtorii, survenită după escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran la finalul lunii februarie, a generat volatilitate pe piețele internaționale și temeri privind aprovizionarea cu energie. Anunțul intervenției americane este perceput ca un pas spre detensionare, în condițiile în care oficialii americani susțin că sunt în desfășurare și discuții diplomatice cu Teheranul.

În acest context, evoluția prețului petrolului rămâne strâns legată de dinamica geopolitică din Orientul Mijlociu, investitorii urmărind cu atenție orice semnal privind stabilizarea situației.