Piața muncii din România traversează o perioadă de tensiune majoră: aproape 12.000 de salariați au fost anunțați că își pierd locul de muncă în perioada ianuarie – iulie 2025, de peste două ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, când numărul disponibilizaților abia depășea 5.000, arată datele oficiale.

Conform Inspecției Muncii, 77 de angajatori au notificat concedieri colective în primele șapte luni ale anului, iar ANOFM confirmă tendința, raportând o creștere de 45% a persoanelor disponibilizate față de anul trecut.

Valul de concedieri a lovit puternic câteva regiuni: București, Caraș-Severin și Timiș. Printre sectoarele cele mai expuse se numără:

Industria auto – disponibilizări în Arad și Mehedinți;

Energie – pierderi masive în extracția petrolului și gazelor naturale din Timiș;

Producția de echipamente electrice – reduceri de personal în județul Olt.

În paralel, cererea de forță de muncă se reduce: angajatorii au declarat cu 30.000 mai puține locuri de muncă vacante în prima jumătate a anului comparativ cu 2024. Un raport recent al BNR subliniază că previziunea netă de angajare a României este printre cele mai scăzute din Europa, pe fondul unui climat de recrutare „precaut”.

Specialiștii speră la o redresare economică în lunile următoare, însă atrag atenția că multe companii vor continua să își optimizeze costurile, inclusiv prin reducerea de personal. Totuși, numărul concedierilor efective ar putea fi mai mic decât cel notificat, întrucât o parte dintre angajați aleg pensionarea sau găsesc un nou loc de muncă în perioada de preaviz.

