Ana Maria Păcuraru, premiată la Beijing de Reprezentantul Special al MAE China pentru activitatea sa jurnalistică

Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a primit premiul pentru recunoașterea activității sale jurnalistice din partea Reprezentantului Special pentru Cooperare China-CEEC al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

Distincția a fost anunțată chiar de Ana Maria Păcuraru, care a transmis că este „onorată” să primească această recunoaștere.

„Onorată să primesc premiul pentru recunoașterea activitatii mele jurnalistice de la Reprezentantul Special pentru Cooperare China-CEEC al MAE China”, a transmis Ana Maria Păcuraru pe Facebook.