Economia României, la un pas de stagnare în 2026. Comisia Europeană a redus prognoza de creștere la doar 0,1%

21 mai 2026, 12:59
Comisia Europeană a redus prognoza de creștere a economiei României la doar 0,1%. Foto/Profimedia

Articol scris de Iulian Budusan
Vești extrem de îngrijorătoare de la Executivul comunitar. Comisia Europeană a revizuit drastic în scădere estimările privind evoluția economiei românești pentru acest an, plasând țara la un pas de stagnare completă.

Potrivit previziunilor economice de primăvară, publicate joi, Bruxelles-ul anticipează o creștere a Produsului Intern Brut (PIB) al României de doar 0,1%, o tăiere masivă față de avansul de 1,1% pe care îl estima în prognoza din toamna anului trecut.

Inflație scăpată de sub control: Prognoză majorată la 7%

Pe lângă încetinirea severă a motoarelor economice, Comisia Europeană avertizează că românii vor continua să se confrunte cu prețuri mari. Raportul indică o revizuire în creștere a indicatorilor privind puterea de cumpărare:

  • Noua prognoză de inflație: Ar urma să urce la 7% până la finalul acestui an.

  • Vechea estimare: Executivul european spera anterior ca inflația să coboare sub pragul de 6%.

Această combinație de creștere economică aproape zero și inflație ridicată pune presiune uriașă pe bugetele familiilor și pe stabilitatea fiscală a țării.

Semnale de recesiune: Datele INS confirmă declinul din primul trimestru

Previziunile sumbre de la Bruxelles vin la scurt timp după ce datele oficiale de pe teren au confirmat o tendință de contracție economică. Institutul Național de Statistică (INS) a publicat recent cifre îngrijorătoare pentru primele trei luni ale anului în curs:

  • Scădere trimestrială: PIB-ul României a scăzut cu 0,2% în primul trimestru, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut.

  • Scădere anuală: Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, economia a înregistrat o cădere brutală de 1,7% pe seria brută.

Speranțe de redresare abia din următorul an

Singura notă optimistă din raportul Comisiei Europene vizează perspectivele pe termen mediu. Experții europeni estimează că economia României își va relua o traiectorie ascendentă abia din anul viitor, dacă se vor implementa reformele structurale necesare.

Sinteza indicatorilor economici ai României

