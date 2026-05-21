Piețe externe· 1 min citire

Iran amenință cu extinderea la nivel global a războiului

21 mai 2026, 11:20
Război în Orientul Mijlociu

Realitatea Financiara
Sursă: Realitatea PLUS

Iranul amenință că va extinde războiul la nivel mondial în cazul în care Statele Unite reiau atacurile! Amenințările vin după presiunile lui Donald Trump, care a avertizat că va ataca din nou dacă Teheranul nu semnează un acord de pace.

Avertismentul vine ca răspuns la amenințările lui Trump

Regimul încearcă să transmită că nu se lasă intimidat și nu ezită să facă trimitere la un posibil conflict global.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului se va repeta, războiul regional promis se va extinde de data aceasta dincolo de regiune, iar loviturile noastre zdrobitoare în locuri pe care cu greu vi le puteți imagina, vă vor reduce în cenușă”, a transmis o agenție de știri din Teheran.

