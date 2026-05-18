Marea Britanie pregătește relaxarea regulilor bancare

Guvernul Marii Britanii urmează să prezinte săptămâna viitoare un set de măsuri care vizează relaxarea unor reglementări bancare introduse după criza financiară globală din 2008, potrivit informațiilor publicate de postul Sky News și preluate de Reuters.

Printre schimbările propuse se numără atenuarea regulilor de tip „ring-fencing”, care obligă marile bănci să separe activitățile de retail — precum administrarea depozitelor populației — de operațiunile de investiții considerate mai riscante. Aceste măsuri au fost create pentru a proteja economiile clienților și pentru a evita repetarea problemelor care au afectat sistemul financiar în urmă cu aproape două decenii.

Executivul condus de premierul Keir Starmer consideră însă că actualele reguli limitează competitivitatea băncilor britanice și îngreunează accesul la finanțare pentru anumite sectoare economice. Potrivit Sky News, ministrul de Finanțe Rachel Reeves a susținut reformele, argumentând că acestea ar putea permite băncilor să acorde credite la costuri mai reduse către proiecte considerate prioritare pentru economia britanică.

Noile propuneri ar urma să permită și o colaborare mai strânsă între diviziile de investiții și cele de retail ale băncilor, ceea ce ar putea reduce costurile operaționale ale instituțiilor financiare.

Criticii avertizează însă că relaxarea acestor reguli ar putea crește riscurile din sistemul bancar, într-un moment în care stabilitatea financiară rămâne o preocupare majoră la nivel global.