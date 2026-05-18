G7 caută soluții comune pentru criza din Orientul Mijlociu și dependența de mineralele rare chineze

Miniștrii de Finanțe ai statelor membre G7 se reunesc luni și marți la Paris într-un context internațional tensionat, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor la energie și disputele comerciale globale. Cu doar o lună înaintea summitului G7 de la Evian, Franța încearcă să promoveze dialogul și cooperarea multilaterală, într-o perioadă în care relațiile internaționale sunt afectate de rivalități geopolitice și economice tot mai accentuate.

Principala preocupare a reuniunii este impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu și al blocadei impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului și al îngrășămintelor. Situația a dus la creșteri semnificative ale prețurilor și a amplificat temerile privind încetinirea economiei mondiale. Fondul Monetar Internațional estimează deja o creștere economică globală mai redusă și o inflație mai ridicată în 2026.

Oficialii europeni au subliniat necesitatea restabilirii stabilității în regiune și garantării libertății navigației în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a declarat că războiul afectează grav dezvoltarea economică și că G7 reprezintă cadrul potrivit pentru coordonarea unui răspuns comun împreună cu Statele Unite.

Pe agenda reuniunii se află și tensiunile comerciale generate de politica tarifară a Washingtonului, care continuă să provoace neînțelegeri între aliați. În plus, liderii financiari ai G7 caută soluții pentru reducerea dependenței de China în ceea ce privește mineralele rare și alte materiale critice, indispensabile pentru industriile tehnologice și energetice moderne.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a atras atenția că statele occidentale trebuie să trateze problema materialelor critice la fel cum au gestionat securitatea energetică în anii 1970, printr-o strategie comună și coordonată. Reuniunea de la Paris este văzută astfel ca un test important pentru capacitatea marilor economii occidentale de a răspunde unit și eficient provocărilor globale actuale.