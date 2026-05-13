Scumpirea energiei și carburanților a aruncat România în criză. Ce s-a scumpit cel mai mult în ultimul an
Scumpirea energiei a majorat inflația
Rata anuală a inflației a urcat în aprilie la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Datele INS arată clar: energia și carburanții au detonat prețurile, iar efectul de domino a împins în sus costul alimentelor și al serviciilor.
ENERGIA, PRINCIPALUL DETONATOR AL SCUMPIRILOR
Creșterile cele mai mari sunt în zona energiei, care a destabilizat întregul coș de consum:
Energie electrică – +54,18%
Motorină – +32,68%
Benzină – +22,42%
Combustibili – +15,65%
Aceste majorări au alimentat scumpiri în lanț în transport, producție, agricultură și servicii, împingând inflația la un nivel greu de suportat pentru populație.
EFECTUL DE DOMINO: ALIMENTELE DE BAZĂ, TOT MAI SCUMPE
Creșterea costurilor de transport și producție s-a transmis rapid în prețurile alimentelor:
Ouă – +14,78%
Fructe proaspete – +11,77%
Lapte – +9,30%
Pâine – +8,96%
Carne și produse din carne – +5,98%
Românii plătesc acum mai mult pentru aproape toate produsele de bază, în timp ce veniturile reale continuă să scadă.
SERVICIILE, ȘI ELE ÎN CREȘTERE PUTERNICĂ
Servicii – +13,04%
Transportul, reparațiile, întreținerea locuinței și alte servicii au fost puternic influențate de scumpirea energiei și a carburanților.
Toate datele sunt furnizate de INS.
