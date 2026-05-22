Schimbare majoră pentru pensionarii din diaspora. Cum pot fi scutiți de plata CASS românii cu pensii de peste 3.000 de lei

Românii cu domiciliul sau reședința în străinătate care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei pot scăpa de plata contribuției la sănătate (CASS) în România. Măsura este prevăzută în Ordinul comun nr. 64/751/2026 , emis de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), document publicat deja în Monitorul Oficial.

Noua procedură administrativă stabilește clar regulile privind statutul de asigurat pentru românii din afara țării, însă scutirea nu se aplică automat. În lipsa documentelor justificative, taxa de sănătate va fi reținută în continuare, direct din pensie.

Cine sunt beneficiarii scutirii de CASS: Statele incluse în program

Noile reglementări vizează o categorie largă de pensionari români care s-au stabilit în afara granițelor. Actul normativ se aplică persoanelor care au șederea obișnuită în:

Statele membre ale Uniunii Europene (inclusiv comunitățile mari de români din Italia, Spania, Germania, Franța sau Belgia);

Spațiul Economic European (SEE);

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

Elveția;

Țările cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială în domeniul sănătății.

Ce documente trebuie depuse și cum se transmite solicitarea

Pentru a nu mai plăti CASS în România, pensionarul nerezident trebuie să demonstreze că este deja asigurat în sistemul medical din țara în care locuiește .

Sistemul nu aplică această scutire din oficiu. Casele teritoriale de pensii vor trimite notificări către pensionarii aflați în această situație, iar cei care îndeplinesc condițiile trebuie să urmeze o procedură clară:

Formularea unei cereri exprese prin care se solicită exceptarea de la plata contribuției. Atașarea documentelor justificative care atestă calitatea de asigurat în statul de rezidență. Trimiterea dosarului către casa de asigurări de sănătate competentă teritorial. Documentele pot fi transmise prin poștă, e-mail, fax sau prin intermediul unui reprezentant legal.

Termen de soluționare: Autoritățile au la dispoziție un termen legal de 30 de zile de la înregistrarea solicitării pentru a analiza documentele și a aproba scutirea. Din momentul aprobării, în sistemul informatic utilizat de autorități, pensionarul va figura cu mențiunea „nerezident”, iar reținerile din pensie vor înceta.

Atenție: Renunțarea la CASS anulează drepturile medicale în România

Pensionarii din diaspora trebuie să fie extrem de atenți la consecințele acestei decizii. Obținerea scutirii de la plata contribuției la sănătate în România atrage după sine pierderea automată a calității de asigurat în sistemul medical românesc .

Mai exact, persoanele exceptate:

NU vor mai beneficia de servicii medicale decontate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) pe teritoriul României;

NU vor mai avea acces la medicamente compensate;

NU vor mai putea primi dispozitive medicale decontate de statul român.

Cum se va face controlul: Schimb lunar de date între CNPP și CNAS

Pentru a evita erorile sau fraudele, noul ordin obligă autoritățile să actualizeze bazele de date în fiecare lună:

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor trimite către casele teritoriale de pensii listele actualizate cu pensionarii exceptați.

Tot prin acest flux de date vor fi raportate și persoanele care și-au pierdut dreptul de scutire și trebuie reintroduse în sistemul de plată.

Deși regulile administrative s-au modificat, casele teritoriale de pensii rămân instituțiile responsabile de calcularea, reținerea și virarea CASS pentru toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, cu excepția celor pentru care s-a emis o comunicare oficială de scutire. Modificările legislative sunt deja în vigoare și se aplică direct veniturilor din pensii care depășesc plafonul stabilit de Codul fiscal.