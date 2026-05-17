Pensiile și salariile trebuie indexate anul viitor. Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Puterea de cumpărare a fost amputată sever”

Pensiile și salariile din România trebuie indexate începând de anul viitor, după o perioadă de înghețare a veniturilor care a afectat grav buzunarele cetățenilor. Cel puțin așa susține președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Acesta a subliniat că măsura este una realistă și necesară, având în vedere scăderea accentuată a puterii de cumpărare în ultimii doi ani.

În ceea ce privește riscul introducerii unor noi taxe sau majorarea celor existente, cum ar fi TVA-ul sau taxarea muncii, șeful Consiliului Fiscal exclude acest scenariu pe termen scurt, precizând că totul va depinde de deciziile viitorului Guvern și de execuția bugetară.

Indexarea veniturilor în 2027: O necesitate economică

Întrebat direct dacă vede posibilă o indexare a pensiilor și salariilor din anul următor, Daniel Dăianu s-a arătat optimist, deși a evitat să avanseze procente concrete:

„Eu mi-aș dori și cred că este realist să credem că va exista o indexare la anul. Nu pot să vă spun cu cât, pentru că de doi ani de zile avem această înghețare a salariilor și a pensiilor, iar puterea de cumpărare a oamenilor a fost amputată sever.”

Această declarație vine ca o gură de oxigen pentru milioane de români care s-au confruntat cu efectele inflației și ale blocajelor salariale din sectorul public, măsuri adoptate anterior pentru consolidarea fiscală.

Se vor mări taxele? Ce spune Consiliul Fiscal despre TVA și impozitarea muncii

În spațiul public, tot mai mulți analiști financiari au prognozat scenarii sumbre pentru perioada următoare, vorbind despre o nouă creștere a cotei standard de TVA sau despre o majorare a taxării pe forța de muncă. Daniel Dăianu temperează însă aceste temeri, bazându-se pe cifrele actuale ale execuției bugetare.

„Eu vă spun ce cred, având în vedere situația de acum și execuția bugetară pe primele luni. Construcția bugetului pe anul 2026 are în vedere o țintă de deficit de 6,2% din PIB. Este o construcție bugetară pe care noi, la Consiliul Fiscal, am evaluat-o ca fiind realistă și ne menținem această opinie”, a explicat președintele instituției.

Deși presiunea pe bugetul de stat rămâne ridicată, menținerea deficitului în limitele prognozate de 6,2% din PIB oferă stabilitate macroeconomică și reduce, cel puțin momentan, riscul unor măsuri fiscale de austeritate extremă sau al unor taxe noi. Totuși, decizia finală privind relaxarea veniturilor sau ajustările fiscale va aparține viitoarei echipe guvernamentale.