Bogdan Hossu spulberă noua lege a salarizării. ”Sporurile pentru condițiile de muncă au scăzut” -VIDEO
Bogdan Hossu
Bogdan Hossu spulberă noua lege a salarizării. Liderul Sindicatului Cartel Alfa a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus noul calcul și a subliniat că sporurile trebuie introduse în salariul de bază, așa cum prevede legea.Potrivit lui, plafonarea sporurilor pentru condiții de muncă, măsură luată de Guvernul Bolojan anul trecut, a dus la o scădere semnificativă a salariilor.
„Decidenții politici când vorbesc de nescăderea salariului, se referă la salariul de bază. Întrucât se pare că noua lege, pe care noi nu o avem, prevede ca o mare parte din sporuri să fie introduse în salariul de bază, este evident că salariul de bază nu va scădea”, a declarat bogdan Hossu, în direct la Realitatea PLUS.
Liderul sindicatului Cartel Alfa a subliniat că sporul pentru condițiile de muncă a scăzut din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan în 2025.
„Să nu uităm că, în același timp, datorită primei măsuri luate de Guvernul Boloșan în 2025, sporul pentru condițiile de muncă au scăzut de la o valoare procentuală raportată la nivelul salariului, la un nivel de salarizare sau de acordare plafonat la valoarea de 300 de lei. Ceea ce înseamnă o scădere substanțială, de asemenea, a venitului salarial pentru marea majoritate a personalului”, a mai spus liderul sindical.
Citește și:
- 23:05 - Cum s-a spălat Ilie Bolojan pe mâini în toate scandalurile de corupție din jurul lui. Documentar Realitatea Plus
- 16:28 - S-a stabilit DEFINITIV cine se va ocupa de vânzarea și lichidarea șantierului Damen Mangalia
- 11:02 - Pasul înapoi al lui Ilie Bolojan. De ce premierul demis „pune frână” proiectelor energetice vitale
- 10:13 - Transelectrica cere în instanță un milion de euro de la foștii secretari generali ai guvernelor Orban și Cîțu
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News