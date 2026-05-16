Val de revolte în Piața Victoriei: Sindicaliștii din educație, sănătate și minerit anunță proteste masive în fața Guvernului Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

Tensiunea atinge cote alarmante în rândul angajaților din sectoarele publice cheie ale României. Sindicaliștii din educație, sănătate, minerit și din cadrul instituțiilor precum Apele Române amenință cu ieșiri masive în stradă, acuzând actualul Executiv de indiferență totală față de prăbușirea nivelului de trai și degradarea condițiilor de muncă.

Revolta uriașă din rândul sindicaliștilor continuă să ia amploare de la o zi la alta. Angajații din sistemul public anunță o mobilizare de proporții după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a refuzat să le asculte doleanțele. Principalele nemulțumiri sunt legate de înghețarea salariilor, scăderea drastică a puterii de cumpărare și lipsa oricăror investiții în îmbunătățirea condițiilor din instituții și unități medicale sau școlare.

Nemulțumirile s-au acumulat: Salarii înghețate și concedieri pe bandă rulantă

Potrivit informațiilor transmise de pe teren, reprezentanții marilor federații sindicale din educație, sănătate și minerit au început deja să planifice detaliile unor proteste masive chiar în Piața Victoriei din București, chiar sub ferestrele Guvernului.

Decizia radicală vine în contextul în care acțiunile de protest organizate în urmă cu doar două săptămâni au fost complet ignorate de oficiali. Sindicaliștii reclamă o listă lungă de probleme cronice care s-au agravat în ultima perioadă:

Lipsa dialogului: Solicitările transmise la Palatul Victoria au rămas fără răspuns.

Blocaj salarial: Veniturile angajaților au rămas blocate, nefiind indexate deloc cu rata galopantă a inflației.

Disponibilizări: De-a lungul timpului s-au făcut concedieri repetate, lăsând instituțiile cu un deficit uriaș de personal.

Infrastructură precară: Condițiile de muncă din școli, spitale și mine au continuat să se degradeze.

Mesaj ferm pentru actualul și viitorul Executiv

Sindicaliștii avertizează că nu vor mai face niciun pas înapoi. Mesajul transmis este unul extrem de clar și vizează nu doar actuala echipă guvernamentală, ci și pe cei care urmează să preia frâiele țării în perioada următoare.

Dacă actualul Guvern va refuza în continuare să vină la masa negocierilor cu soluții concrete pentru indexarea salariilor și stoparea abuzurilor, Piața Victoriei va deveni din nou teatrul unor manifestații de stradă de lungă durată. Sindicaliștii subliniază că aceste cerințe ferme sunt lăsate ca un ultimatum inclusiv pentru viitorul Executiv, stabilitatea socială depinzând exclusiv de rezolvarea acestor doleanțe.