Peste 34.000 de persoane au fost concediate în 2026. În fiecare zi lucrătoare au fost dați afară peste 300 de oameni

Piața muncii din România este lovită de un val puternic de concedieri, de la începutul anului peste 34.000 de oameni au rămas fără loc de muncă în urma concedierilor colective.

Asta înseamnă peste 300 de angajați concediați în fiecare zi lucrătoare. Cele mai afectate domenii sunt fabricile, construcțiile, comerțul, transporturile și HoReCa.

Multe firme spun că nu mai fac față costurilor tot mai mari cu salariile, energia și taxele, iar scăderea profitului le obligă să reducă personalul.

Specialiștii avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarele luni, iar numărul real al concedierilor ar putea fi mult mai mare deoarece statisticile oficiale nu includ toate categoriile de angajați. Pentru mulți români, nesiguranța locului de muncă a devenit deja o problemă reală.