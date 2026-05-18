Numărul cardurilor active din România a depășit 28,6 milioane la finalul lui 2025

Numărul total al cardurilor active din România a ajuns la 28,63 milioane de unități la finalul anului 2025, în creștere cu 10,07% față de nivelul înregistrat în iunie 2025, potrivit datelor centralizate de Banca Națională a României și consultate de AGERPRES.

Dintre acestea, 24,68 milioane de carduri aveau funcție de numerar, marcând un avans de 5,06% comparativ cu jumătatea anului trecut. Evoluția reflectă utilizarea tot mai frecventă a serviciilor bancare electronice și extinderea plăților digitale în economie.

În același timp, infrastructura de plăți electronice a continuat să se dezvolte accelerat. La 31 decembrie 2025, numărul ATM-urilor operate de furnizorii de servicii de plată rezidenți a ajuns la 11.136, cu 1.108 mai multe decât în iunie 2025.

Creșteri importante au fost înregistrate și în cazul terminalelor POS, care au urcat la 729.408 unități, cu 161.396 mai multe față de perioada anterioară. Totodată, numărul punctelor EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) a ajuns la 685.731, în creștere cu 120.300 de unități.

Datele indică o accelerare a digitalizării serviciilor financiare din România și o orientare tot mai puternică a consumatorilor către plățile electronice.