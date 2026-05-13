Planul de restructurare totală la Șantierul Naval rămâne neschimbat. O mie de oameni vor fi șomeri din iulie

Toți cei 1.011 angajați ai Damen Shipyards Mangalia vor fi concediați, după ce planul de restructurare totală a fost reconfirmat în ultimele consultări sindicale. Decizia radicală vine pe fondul procedurii de faliment în care se află șantierul, negocierile cu Sindicatul Liber „Navalistul” neputând opri disponibilizarea colectivă.

Etapele concedierilor colective și ajustările calendarului operațional

În urma rundelor de consultări desfășurate la sediul angajatorului în luna mai 2026, s-a confirmat faptul că desființarea celor peste o mie de locuri de muncă de la Șantierul Naval Mangalia este ireversibilă. Deși volumul total de disponibilizări a rămas constant, conducerea a operat o ușoară modificare tehnică a calendarului, amânând plecarea a 30 de angajați pentru a doua etapă. Această decizie a fost impusă de necesitatea de a finaliza activități critice, precum inventarierea patrimoniului și încheierea contractelor de tubulatură aflate în derulare pentru șantierul din Constanța.

Prima fază a restructurării va afecta 710 salariați, care vor intra în perioada de preaviz la începutul lunii iunie, urmând ca activitatea acestora să înceteze oficial pe 30 iunie 2026. Restul de 301 angajați vor face parte din a doua etapă de disponibilizare, părăsind definitiv unitatea la jumătatea lunii iulie. Această eșalonare este menită să permită o închidere ordonată a proiectelor curente înainte ca societatea să intre în faza finală de lichidare.

Plăți compensatorii pentru protecția socială a salariaților

Pentru a diminua șocul economic resimțit de forța de muncă, pachetele compensatorii au fost stabilite în conformitate cu vechimea fiecărui angajat pe platforma navală. Grila de plăți pleacă de la două salarii medii brute pentru persoanele cu o vechime de până la cinci ani și crește progresiv până la un maximum de nouă salarii medii brute pentru veteranii care au depășit 21 de ani de activitate. În paralel cu aceste plăți, societatea s-a angajat să colaboreze cu autoritățile de muncă din Constanța pentru a facilita reconversia profesională sau asistența socială a celor care rămân fără loc de muncă.

Orizontul unei noi ere industriale sub egida Rheinmetall și MSC

În ciuda colapsului actualei structuri, viitorul platformei industriale din Mangalia ar putea lua o turnură neașteptată și extrem de ambițioasă prin intrarea în scenă a parteneriatului format din grupul german Rheinmetall și gigantul elvețian MSC. Cele două companii și-au manifestat oficial interesul de a prelua șantierul aflat în faliment pentru a-l transforma într-un hub industrial cu dublă utilizare, orientat atât către construcții navale militare, cât și civile. Acest proiect ar putea reprezenta salvarea regiunii, având potențialul de a genera pe termen lung mii de noi locuri de muncă.

Investiția vizată de consorțiul internațional nu se limitează doar la infrastructura existentă, ci urmărește crearea unui întreg ecosistem de excelență și cercetare. Planurile includ dezvoltarea unui sistem de formare profesională duală care să pregătească noi generații de specialiști, oferindu-le tinerilor din România posibilitatea de a lucra într-un pol de competență tehnologică de nivel mondial. Dacă aceste perspective de revitalizare se vor materializa, Mangalia ar putea trece de la statutul de zonă afectată de lichidare la cel de pilon strategic pentru industria de apărare a țării.