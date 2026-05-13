Filipinezii trec la alt nivel, în România. Nu vor mai fi livratori, ci șoferi pe TIR

Sursă: Realitatea.net

România se confruntă cu un deficit critic de peste 70.000 de șoferi de TIR, situație care forțează firmele de transport să apeleze la forța de muncă externă. Agențiile de recrutare propun aducerea a sute de lucrători din Filipine, însă costurile pentru angajatori sunt semnificative, variind între 1.500 și 3.500 de euro pentru fiecare șofer extracomunitar.

Costurile stabilității: Cât investesc transportatorii în șoferii extracomunitari

Recrutarea de personal din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate costisitoare pentru firmele de transport din România. Un angajator care decide să aducă un șofer din Filipine trebuie să aloce un buget cuprins între 1.500 și 3.500 de euro per candidat, sumă ce acoperă recrutarea propriu-zisă, taxele către instituțiile statului, transportul internațional și procesul de integrare. Este important de precizat că aceste fonduri nu reprezintă încasări ale agențiilor de profil, ci sunt direcționate către autoritățile responsabile cu emiterea documentelor legale și către furnizorii de transport aerian. Deși investiția este considerabilă, ea este privită ca o soluție de avarie în fața unui deficit masiv de personal, estimat la 70.000 de profesioniști pentru segmentul de camioane, cifră care se dublează dacă luăm în calcul toate categoriile de conducători auto.

Exodul șoferilor români și avantajul competitiv al filipinezilor

Cercetările din piață arată că acest gol imens de personal nu a apărut subit, ci este rezultatul unei migrații constante a șoferilor români către piețele mai atractive din Europa de Vest. Pe măsură ce generațiile tinere refuză să intre în sistem, iar baza de profesioniști existentă îmbătrânește, transportatorii locali intră într-un cerc vicios care le afectează competitivitatea la nivel european. În acest context, profilul șoferului filipinez devine extrem de valoros. Yosef Gavriel Peisakh, director general al Work from Asia, explică faptul că acești lucrători aduc disciplină și o disponibilitate reală pentru munca pe termen lung. Spre deosebire de alte naționalități, candidații din Filipine vin cu experiență internațională verificabilă pe vehicule comerciale, fiind profesioniști gata de integrare, nu ucenici care trebuie formați de la zero.

Barierele lingvistice și durata birocratică a procesului de recrutare

Unul dintre atuurile principale ale forței de muncă din Filipine este nivelul ridicat de cunoaștere a limbii engleze. Această facilitate elimină barierele de comunicare între șofer și dispecerii români sau partenerii din spațiul Schengen, unde engleza este norma în transportul internațional. Totuși, procesul de aducere a acestor oameni necesită răbdare din partea firmelor românești. Deși recrutarea din Filipine este mai rapidă decât cea din alte țări asiatice, durata totală de la semnarea contractului până la prima cursă a șoferului este de aproximativ 6-7 luni. Principalele blocaje nu apar la identificarea persoanelor potrivite, ci în zona administrativă, unde procesarea dosarelor de către instituții rămâne un punct critic.

Impactul noii legislații și profesionalizarea pieței în 2026

Contextul legislativ s-a schimbat recent prin publicarea OUG 32/2026, care impune reguli mult mai stricte pentru angajarea cetățenilor străini. Noile norme vin cu obligații suplimentare pentru agenții și angajatori, introducând garanții financiare și sancțiuni aspre pentru nerespectarea procedurilor. Experții din domeniu consideră că, deși cadrul este mai rigid, efectul este unul de profesionalizare a pieței, eliminând operatorii care lucrau superficial și punând accent pe conformare totală și dosare corecte. Validarea acestei soluții de către piață este vizibilă în cifrele de recrutare: dacă în urmă cu doi ani numărul șoferilor filipinezi era de ordinul câtorva mii, în 2026 trendul este clar ascendent, confirmând că importul de talent din Asia rămâne pilonul principal de susținere a transportului rutier românesc.