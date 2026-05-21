Protest la CET Iaşi! Angajații au oprit activitatea: ce îi nemulțumește pe oameni

Peste 100 de angajați de la Centrala Electrica De Termoficare Iași au ieșit în fața instituției pentru a protesta față de nemulțumirile salariale și măsurile Guvernului. Oamenii spun ca posturile au fost blocate și salariile tăiate. Mai mult, spun ei, nici condițiile nu sunt unele bune. Angajații au ajuns să își cumpere din banii proprii apă, becuri sau hârtie igienică.

Oamenii sunt nemulțumiți din cauza salariilor, al faptului că nu este suficient personal calificat, iar echipamentele sunt învechite. Angajații au încercat să discute cu primarul Mihai Chirica și cu Alin Aivănoaei, directorul general TermoService, însă cererile nu le-au fost ascultate.



În centrul oamenilor se află Sorin Turcu, liderul sindicatului Energia 2013 Iași, care discută cu colegii săi. Angajații sunt profund nemulțumiți și afectatați de ceea ce se întâmplă.

