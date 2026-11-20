Jocul video Grand Theft Auto VI a generat venituri estimate la 2,36 miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore, în urma unei lansări care a atras aproximativ 24,58 milioane de achiziții.
Noul titlu al Rockstar Games ar putea stabili astfel un record pentru industria divertismentului, cu încasări estimate de aproape trei ori mai mari decât cele obținute de GTA V în prima zi.
Potrivit datelor prezentate de Sensor Tower și citate de Reuters, cifra de 2,36 miliarde de dolari include precomenzile și achizițiile din ziua lansării. Aproximativ 75% dintre unitățile estimate au fost achiziționate pe PlayStation, restul revenind consolelor Xbox.
Performanța comercială este cu atât mai impresionantă cu cât Grand Theft Auto V, lansat în 2013, generase aproximativ 800 de milioane de dolari în primele 24 de ore.
Compania Take-Two Interactive, proprietarul Rockstar Games, nu a publicat deocamdată cifre oficiale privind vânzările.
Lansarea mondială a avut loc joi, 19 noiembrie, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S, după mai multe amânări și o perioadă de așteptare de aproximativ 13 ani de la apariția precedentului joc principal al seriei.
Acțiunea noului titlu se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar Vice City, orașul central al jocului, este inspirat de Miami. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia, doi parteneri implicați într-o conspirație criminală care se extinde la nivelul întregului stat.
Potrivit estimărilor Reuters, dezvoltarea jocului a costat cel puțin un miliard de dolari, ceea ce îl plasează printre cele mai scumpe proiecte din istoria industriei de divertisment.