Scris de Andreea Damian Publicat: 20 nov. 2026, 11:04

Jocul video Grand Theft Auto VI a generat venituri estimate la 2,36 miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore, în urma unei lansări care a atras aproximativ 24,58 milioane de achiziții.

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