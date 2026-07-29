Actualitate· 1 min citire
Alertă în Republica Moldova din cauza lipsei de motorină și a nivelului scăzut al Nistrului
Alertă în Republica Moldova
Publicat29 iul. 2026, 12:03
Sursărealitatea.net
Chișinăul ar putea rămâne fără apă potabilă.
Citește și
- 16:01România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu
- 15:36Proiectul Legii salarizării bugetarilor amplifică discrepanţele existente între diferite categorii de personal (sindicate)
- 14:38CNPP: 4.678.792 de pensionari, la sfârșitul lunii iunie. Pensia medie a fost de 2.784 de lei
- 14:33Sistem de acces şi verificare de tip Fast Track, pe Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News