SANITAS respinge Legea Salarizării: Salariile din Sănătate, amenințate din 2027

Publicat 26 aug. 2026, 13:31 Sursă Realitatea.Net

Federația SANITAS din România respinge categoric cea mai recentă variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, înaintată de Guvernul interimar. Reprezentanții sindicatului avertizează că, în ciuda schimbărilor vehiculate de autorități, vulnerabilitățile majore din sistemul de Sănătate și Asistență socială rămân complet ignorate.

Distribuie articolul