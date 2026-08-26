SANITAS respinge Legea Salarizării: Salariile din Sănătate, amenințate din 2027

Federația SANITAS din România respinge categoric cea mai recentă variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, înaintată de Guvernul interimar. Reprezentanții sindicatului avertizează că, în ciuda schimbărilor vehiculate de autorități, vulnerabilitățile majore din sistemul de Sănătate și Asistență socială rămân complet ignorate.
Motivele respingerii: Absența garanțiilor financiare și tăieri mascate
Liderii SANITAS susțin că proiectul actual expune angajații la nesiguranță financiară directă din 2027, reclamând trei probleme critice:
Lipsa surselor de finanțare: Legea nu precizează clar fondurile din care vor fi acoperite majorările promise.
Plafonarea sporurilor la 20%: Măsura afectează direct veniturile totale ale cadrelor medicale și ale personalului din asistență socială.
Scăderea valorii de referință: Actul normativ menține o portiță legală ce permite diminuarea valorii de referință pentru calculul salariilor începând cu anul 2027.
SANITAS refuză asumarea eșecului guvernamental
Sindicaliștii resping încercările executivului interimar de a muta responsabilitatea eșecului legislativ asupra reprezentanților salariaților. Aceștia punctează că rolul organizațiilor sindicale este de a proteja veniturile oamenilor, nu de a bifa reforme superficiale sub presiunea unor termene limită.
Federația își menține poziția fermă și anunță că nu va aviza o lege care pune în pericol drepturile salariale ale angajaților din Sănătate și Asistență socială.
Comunicatul SANITAS
„SANITAS respinge ultima variantă a Legii salarizării: problemele de fond au rămas nerezolvate
Federația SANITAS din România respinge ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar. În ciuda modificărilor anunțate, problemele esențiale semnalate de Sanitas au rămas nerezolvate.
Proiectul nu garantează sursele de finanțare pentru plata salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor să fie diminuată în 2027. În aceste condiții, nu putem vorbi despre predictibilitate și siguranță salarială pentru angajații din Sănătate și Asistență socială.
În același timp, asistăm deja la încercări de a transfera asupra sindicatelor responsabilitatea eșecului acestui proiect de lege.
Respingem categoric o asemenea abordare. Responsabilitatea pentru îndeplinirea angajamentelor asumate și pentru calitatea politicilor și reformelor aparține Guvernului. Rolul sindicatelor este tocmai acela de a semnala atunci când o lege este prost construită și când efectele ei pot afecta veniturile și drepturile majorității angajaților. A apăra salariile oamenilor nu înseamnă a bloca o reformă. Înseamnă a cere ca reforma să fie una corectă.
Angajaților din Sănătate și Asistență socială nu li se poate cere să accepte o lege proastă doar pentru ca un Guvern interimar să își închidă obligațiile asumate și să transfere altora responsabilitatea pentru propriile decizii.
SANITAS nu va valida, sub presiunea unui termen sau a unei mize financiare, o lege care nu oferă garanții reale angajaților pe care îi reprezintă”.