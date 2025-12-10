Piața muncii· 2 min citire
Ministrul Muncii recunoaște: „Nu se poate trăi cu salariul minim”. Cum încurajează taxele lui Bolojan munca la negru
Ministrul Muncii recunoaște: „Nu se poate trăi cu salariul minim”. Cum încurajează taxele lui Bolojan munca la negru
Nimeni nu poate trăi în această țară sau oriunde în Uniunea Europeană cu 700 de lei pe lună, venit minim de incluziune
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