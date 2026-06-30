Antreprenorii nu consideră oportună o mărire acum a salariului minim pe economie

Publicat 30 iun. 2026, 21:05 Sursă Realitatea.Net

Antreprenorii nu consideră oportună mărirea salariului minim pe economie, de la 1 iulie, a afirmat președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Jianu, la o întâlnire cu oameni de afaceri.

Distribuie articolul