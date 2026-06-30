Piața muncii· 1 min citire

Antreprenorii nu consideră oportună o mărire acum a salariului minim pe economie

Florin Jianu (IMM)

Florin Jianu (IMM)

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat30 iun. 2026, 21:05
SursăRealitatea.Net

Antreprenorii nu consideră oportună mărirea salariului minim pe economie, de la 1 iulie, a afirmat președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Jianu, la o întâlnire cu oameni de afaceri.

"Suntem într-o perioadă de criză, într-o perioadă cu o inflație mult prea prea ridicată. Mi-e greu să explic la nivel european, când ne întâlnim cu colegii noștri de la alte organizații, că inflația în România e de peste 10%, când media europeană este de 2-2,3%. Vă dați seama cât ia din competitivitatea companiilor românești?" a transmis Florin Jianu, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că mediul de afaceri privat înțelege necesitatea creșterii salariului minim pe economie, dar că impozitul pe muncă este prea mare.

Florin Jianu a subliniat că trebuie să găsim un numitor comun și nu transferarea a tot ceea ce înseamnă responsabilitate doar pe mediul de de afaceri.

El a mai denunțat și faptul că tot de la 1 iulie va dispărea subvenția de 38 de bani pe litrul de motorină.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

majorare salariu minim1 iulieimpozitarea muncii

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Piața muncii

Mai Multe