Piața muncii· 1 min citire
Antreprenorii nu consideră oportună o mărire acum a salariului minim pe economie
Florin Jianu (IMM)
Publicat30 iun. 2026, 21:05
SursăRealitatea.Net
Antreprenorii nu consideră oportună mărirea salariului minim pe economie, de la 1 iulie, a afirmat președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Jianu, la o întâlnire cu oameni de afaceri.
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