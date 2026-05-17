București - „Micul Paris” scump. Cartierul în care prețul apartamentelor vechi a crescut cu 9.000 de euro într-o singură lună

Sursă: Realitatea.Net

Apartamentele vechi din București sunt tot mai scumpe, însă explozia prețurilor nu mai este uniformă. Zona Aviației este marea excepție a momentului, conducând detașat topul scumpirilor după o creștere de aproximativ 9.000 de euro într-o singură lună.

Apartamentele vechi se scumpesc accelerat, dar prețurile au început să se spargă pe cartiere

Piața imobiliară din București își continuă ascensiunea, însă uniformitatea scumpirilor a dispărut. În luna aprilie 2026, prețul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere în Capitală a atins pragul de 138.692 de euro. Deși dinamica lunară pare temperată, analiza pe termen lung indică o presiune uriașă pe buzunarele cumpărătorilor.

Față de luna martie 2026, avansul mediu la nivelul orașului a fost de doar 0,5% (un plus de aproximativ 769 de euro). Adevărata dimensiune a exploziei imobiliare se vede însă la nivel anual: comparativ cu luna aprilie 2025, prețul mediu a crescut cu nu mai puțin de 14,5% , ceea ce înseamnă că o locuință cu trei camere a devenit mai scumpă cu 17.538 de euro în doar 12 luni.

Topul scumpirilor: Salt de 9.000 de euro într-o singură lună

Dincolo de mediile statistice pe București, realitatea din teren arată că anumite cartiere au înregistrat evoluții-fulger. Zonele unde cererea rămâne ridicată au dictat ritmul scumpirilor în ultima lună:

Aviației: Conduce detașat clasamentul, cu un salt spectaculos de aproximativ 9.000 de euro în doar 30 de zile.

Drumul Taberei: Prețurile au urcat puternic, înregistrând o creștere de circa 7.000 de euro .

Berceni: Apartamentele vechi au devenit mai scumpe cu 6.000 de euro .

Militari: S-a consemnat un plus de 4.000 de euro față de luna precedentă.

Aceste decalaje majore demonstrează că piața imobiliară bucureșteană a devenit extrem de fragmentată, evoluția prețurilor fiind strâns legată de infrastructura zonală, proximitatea față de metrou și stocul limitat de locuințe disponibile.

Unde au scăzut prețurile? Zonele care au dat înapoi în aprilie

La polul opus, dinamica pieței a adus și vești bune pentru cei aflați în căutarea unei locuințe. Anumite cartiere mari au înregistrat corecții semnificative într-o singură lună, compensând parțial creșterile din restul orașului:

Colentina: Prețurile au scăzut cu aproximativ 6.000 de euro .

Iancului - Mihai Bravu: Apartamentele s-au ieftinit tot cu circa 6.000 de euro .

Titan: S-a înregistrat o scădere de aproximativ 5.000 de euro .

Visul unei locuințe proprii, tot mai greu de atins pentru români

În ciuda acestor corecții punctuale, accesul la proprietate în București a devenit mult mai dificil în ultimele 16 luni. Cumpărătorii se lovesc de un zid format din prețuri pe trend ascendent, o inflație care refuză să scadă semnificativ și dobânzi încă mari la creditele ipotecare. Decalajul dintre veniturile populației și costul real al metrului pătrat util continuă să se adâncească, lăsând tot mai puține opțiuni clasei medii.

Cu toate acestea, pe ansamblu, sectorul imobiliar din Capitală dă semne de reziliență economică și continuă să se extindă. Dacă tendința actuală se menține, specialiștii din domeniu estimează că piața va încheia anul cu o creștere totală de 18,5% comparativ cu volumul tranzacționat în 2025, stimulată în special de investițiile în zonele premium și de nord.