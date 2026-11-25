Publicat 25 nov. 2026, 11:53 Sursă Realitatea.Net

Tarifele TollRo ar putea crește din 2027, pe fondul procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană. UNTRR cere reducerea taxelor sau menținerea acestora la nivelul actual, invocând dificultățile financiare ale transportatorilor.

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