Publicat 23 nov. 2026, 09:57 Actualizat 23 nov. 2026, 09:58 Sursă Realitatea.Net

România este lider în Uniunea Europeană în privința ponderii călătoriilor realizate pe uscat. Potrivit datelor pentru 2025, 94% dintre deplasările românilor au avut loc pe cale terestră, în timp ce transportul aerian a înregistrat cea mai redusă pondere la nivel european.

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