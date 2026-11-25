Publicat 25 nov. 2026, 11:33 Sursă realitatea.net

Rusia a aprobat bugetul pentru 2027–2029, cu peste 609 miliarde de dolari pentru apărare. Cheltuielile militare și de securitate ajung la 44%.

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