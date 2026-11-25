Rusia alocă sume uriașe pentru război! Aproape 44% din bugetul pentru 2027 va merge către apărare și securitate
Război în Ucraina
Rusia a aprobat bugetul pentru 2027–2029, cu peste 609 miliarde de dolari pentru apărare. Cheltuielile militare și de securitate ajung la 44%.
Rusia transmite un nou semnal că nu intenționează să renunțe prea curând la efortul militar. Parlamentul de la Moscova a aprobat bugetul federal pentru perioada 2027–2029, care prevede cheltuieli de peste 50 de trilioane de ruble pentru apărare. Decizia arată că autoritățile de la Kremlin continuă să acorde prioritate finanțării armatei, în contextul războiului din Ucraina.
Potrivit proiectului bugetar adoptat de Duma de Stat, cheltuielile pentru apărare și securitate vor reprezenta aproximativ 44% din totalul cheltuielilor federale în 2027. În același timp, mai multe domenii civile vor avea parte de reduceri de finanțare.
Rusia pregătește un buget record pentru apărare în următorii trei ani
Documentul bugetar pentru intervalul 2027–2029 prevede alocarea a aproximativ 50,05 trilioane de ruble pentru apărarea națională, echivalentul a peste 609 miliarde de dolari.
Pentru anul 2027, Moscova intenționează să cheltuiască 17,15 trilioane de ruble pentru apărare, adică aproximativ 209 miliarde de dolari. Suma este cu aproximativ o treime mai mare decât cea prevăzută inițial pentru 2026.
Planurile financiare ale Kremlinului indică următoarea evoluție a cheltuielilor militare:
2027: 17,15 trilioane de ruble;
2028: 16,61 trilioane de ruble;
2029: 16,30 trilioane de ruble.
Aceste sume includ atât cheltuielile publice, cât și componentele clasificate ale bugetului pentru apărare.
Prin această strategie, Rusia își menține nivelul ridicat al finanțării militare și pentru următorii ani, fără să ofere indicii privind o reducere semnificativă a efortului de război.
Aproape 44% din cheltuielile Rusiei vor merge către armată și securitate
Unul dintre cele mai importante aspecte ale noului buget este ponderea uriașă a cheltuielilor militare și de securitate.
În 2027, bugetul federal al Rusiei este estimat la aproximativ 48,74 trilioane de ruble. Din această sumă, 17,15 trilioane de ruble sunt destinate direct apărării naționale.
Dacă sunt incluse și fondurile pentru securitate și structurile de aplicare a legii, cheltuielile aferente acestor domenii ajung la aproximativ 44% din totalul bugetului.
Practic, aproape jumătate din resursele financiare ale statului rus vor fi direcționate către structurile militare și de securitate, în timp ce alte sectoare vor trebui să funcționeze cu fonduri mai reduse.
Rusia reduce cheltuielile pentru sănătate și protecție socială
Creșterea finanțării pentru apărare vine în paralel cu diminuarea alocărilor pentru mai multe domenii civile.
Comparativ cu estimările din bugetul anterior pentru 2026, planurile pentru 2027 prevăd reduceri ale cheltuielilor pentru:
Economia națională: aproximativ 3%;
Sănătate: aproximativ 3%;
Locuințe și servicii comunale: aproximativ 8%;
Politici sociale: aproximativ 6%.
Aceste ajustări arată presiunea pe care cheltuielile militare o exercită asupra finanțelor publice ale Rusiei.
În timp ce Kremlinul menține investițiile în apărare la un nivel foarte ridicat, domenii importante pentru populație riscă să primească mai puține resurse.
Deficit bugetar de peste 5 trilioane de ruble în 2027
Noul buget vine și cu un deficit estimat la 5,44 trilioane de ruble pentru anul 2027, echivalentul a aproximativ 2,2% din PIB.
Pentru acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli, autoritățile ruse mizează în principal pe împrumuturi.
Presiunea asupra bugetului este amplificată de costurile ridicate ale războiului, de veniturile mai mici din sectorul energetic și de nevoia de a finanța în continuare industria militară.
În plus, Kremlinul a aprobat și măsuri fiscale suplimentare pentru a obține venituri mai mari la buget, inclusiv majorări de taxe care vor afecta companiile și populația.
Kremlinul își pregătește finanțele pentru un război de durată
Adoptarea bugetului pentru perioada 2027–2029 reprezintă un indiciu important privind prioritățile strategice ale conducerii de la Moscova.
Alocările masive pentru apărare, menținute la un nivel ridicat pe parcursul următorilor trei ani, sugerează că Rusia își construiește planurile financiare pornind de la perspectiva continuării efortului militar.
În același timp, reducerea cheltuielilor pentru sănătate, protecție socială și alte domenii civile evidențiază costurile economice ale acestei strategii.
Prin noul buget, Vladimir Putin consolidează orientarea economiei ruse către sectorul militar, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să reprezinte una dintre principalele presiuni asupra finanțelor statului.
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