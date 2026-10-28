Autostrada Pitești-Sibiu, împotmolită în birocrație. CNAIR anunță că în decembrie vor fi emise acordurile de mediu

Publicat 28 oct. 2026, 19:37 Actualizat 28 oct. 2026, 22:16 Sursă Realitatea.Net

Acordul de mediu necesar construirii secțiunilor montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești ar urma să fie emis în decembrie, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Documentul reprezintă un pas important pentru continuarea proiectului care va traversa munții.

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