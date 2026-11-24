Publicat 24 nov. 2026, 11:08 Sursă stiripesurse

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) analizează construirea autostradei București-Giurgiu prin parteneriat public-privat, un model care ar putea implica introducerea unei taxe pentru șoferi. Proiectul face parte dintr-un coridor internațional spre Bulgaria și Grecia.

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