Publicat 25 nov. 2026, 11:38 Sursă Realitatea.Net

Cu o contribuție de 14% la PIB și aproximativ o treime din exporturile României, industria auto devine o prioritate economică pentru Guvern. La vizita de la uzina Dacia din Mioveni, premierul Luca Niculescu a anunțat pregătirea unui plan pentru reducerea costurilor cu energia în perioada 2027-2030 și a discutat cu reprezentanții Renault despre noi modele, investiții și protejarea celor peste 200.000 de locuri de muncă din sector.

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