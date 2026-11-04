Autostrada A7 Bacău – Pașcani: stadiul fizic a ajuns la 77% pe unul dintre loturi

Lucrările de construcție a primului lot al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani au atins un stadiu fizic de execuție de 77% pe lotul 1, conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. În prezent, echipajele se concentrează pe montarea parapetelor metalice în zona nodului rutier Filipești – Onișcani.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a raportat că stadiul fizic de execuție al Lotului 1 Săucești – Trifești, cu o lungime totală de 30,30 kilometri, a ajuns la 77%. Aceste intervenții fac parte din lucrările de amenajare a nodurilor rutiere de pe traseul autostrăzii.
În zona nodului Filipești – Onișcani, din județul Bacău, constructorii efectuează operațiuni de montare a parapetului metalic median și marginal. Această etapă este considerată esențială pentru asigurarea siguranței circulației, atât pe banda mediană care separă sensurile de mers, cât și pe marginile platformei autostrăzii.
Lucrările sunt executate de asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade, în baza unui contract semnat la 15 februarie 2023. Investiția este finanțată integral din fonduri europene.
DRDP Iași a precizat că va publica în curând imagini aeriene de pe șantier, care vor oferi o imagine mai clară asupra progresului lucrărilor la nivelul întregului lot.